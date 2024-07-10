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"Кожного разу ти гвалтуєш своє тіло". Тренер Мандзяк пояснив, чому марафони схуднення не працюють

Фото: Чому марафони схуднення не працюють (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В соцмережах процвітають 21-денні марафони схуднення, де обіцяють, що ви втратите вагу швидко та надовго. Це абсолютно не так.

Чому такі прості рішення не працюють, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис фітнес-тренера зі Львова Віктора Мандзяка у Facebook.

Чому марафони не працюють?

Експерт розповів, що коливання маси тіла негативно впливає на фігуру в довгостроковій перспективі: з кожним циклом "схуднув-набрав" кількість жиру в тілі збільшується, м'язова маса зменшується.

Ви можете важити так само 65 кілограмів, але якість тіла буде не та. 

Кожен раз, коли людина худне на швидких марафонах, вона змінює свій спосіб на короткий час, а треба це робити назавжди, тоді й вага до вас не повернеться.

"А своє тіло, звикле до життя кімнатної рослини, ти змушуєш ворушитись, та ще й інтенсивно. Стрес, стрес, стрес! Зміна поведінки - завжди стрес. І так кожен цикл. Кожного разу ти гвалтуєш своє тіло", - написав Віктор.

Тренер наголошує, що треба прийняти здоровий спосіб життя, зробивши його наскільки класним, смачним і приємним, наскільки це можливо.

А це можливо, зазначає експерт. Від тренувань можна насолоджуватись, а їсти шоколад теж не заборонено.

"Прийми і полюби. Зроби цей спосіб життя звичним. Фізкультуру - звичною; піші прогулянки - звичними; яблуко - звичним. Дай звичкам час, вони зміцнішають і твоя стрункість не вимагатиме від тебе надмірних зусиль. Ти житимеш повноцінне життя, тільки з талією вигнутою всередину, а не на зовні. Ти будеш у формі завжди, здоровий, життєрадісний і енергійний", - резюмував Мандзяк.

 

Раніше тренер Мандзяк розповів, чи корисно для здоров'я їсти суп.

Нагадаємо, що фітнес-тренер Мандзяк розповів, що робити, якщо "вага стоїть".

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