Кожні 10 грамів цього напою на день підвищують ризик раку на 5%

Який напій підвищує ризик раку

Дослідники виявили, що кожні додаткові 10 грамів етанолу (наприклад, приблизно одна склянка) червоного вина на день було пов’язано зі збільшенням загального ризику раку на 5%.

Єдина відмінність, яку вони бачили, полягала в тому, що біле вино підвищувало ризик раку шкіри.

"Наші результати дали важливе повідомлення для громадської охорони здоров’я про те, що вживання червоного вина може бути не кращим, ніж вживання білого з точки зору ризику раку", - йдеться у заяві вчених.

Попри те, що червоне вино часто рекламують через високий вміст поліфенолів і ресвератролу, які були ідентифіковані як протиракові сполуки, виявляється, що вміст алкоголю в ньому може звести нанівець ці переваги.

Властивості ресвератролу в боротьбі з раком призвело до того, що він розщеплюється настільки швидко, що середній людині вагою 70 кг знадобиться дві склянки червоного вина на день, щоб отримати ледь помітні рівні в організмі.

Червоне вино містить цукор і може порушувати метаболізм глюкози, що особливо небезпечно для людей із діабетом або схильністю до інсулінорезистентності.

Навіть "корисний" алкоголь у помірних кількостях може викликати звикання та сприяти розвитку алкогольної залежності.

Безалкогольні альтернативи

Якщо ви хочете замінити алкоголь на щось смачне та корисне, є багато альтернатив, які можуть дати схожий смак без негативних наслідків для здоров’я.

Безалкогольні альтернативи:

безалкогольне вино або пиво - зберігає смак напою, але не містить спирту.

коктейлі на основі газованої води - можна змішати мінеральну воду з соком лайма, лимона або ягідним пюре для освіжаючого смаку

комбуча - натуральний ферментований чай із легкою кислинкою, який може нагадувати шампанське чи сидр

фреші та смузі - натуральні фруктові та овочеві напої з вітамінами та антиоксидантами

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