Кожні 10 грамів цього напою на день підвищують ризик раку на 5%
Навіть помірне споживання алкоголю може збільшувати ризик розвитку онкологічних захворювань. Один популярний напій виявився особливо небезпечним, оскільки підвищує ризик раку на 5%. Про який саме алкоголь йдеться і чому він має такий вплив на організм?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження у журналі Nutrients.
Який напій підвищує ризик раку
Дослідники виявили, що кожні додаткові 10 грамів етанолу (наприклад, приблизно одна склянка) червоного вина на день було пов’язано зі збільшенням загального ризику раку на 5%.
Єдина відмінність, яку вони бачили, полягала в тому, що біле вино підвищувало ризик раку шкіри.
"Наші результати дали важливе повідомлення для громадської охорони здоров’я про те, що вживання червоного вина може бути не кращим, ніж вживання білого з точки зору ризику раку", - йдеться у заяві вчених.
Попри те, що червоне вино часто рекламують через високий вміст поліфенолів і ресвератролу, які були ідентифіковані як протиракові сполуки, виявляється, що вміст алкоголю в ньому може звести нанівець ці переваги.
Властивості ресвератролу в боротьбі з раком призвело до того, що він розщеплюється настільки швидко, що середній людині вагою 70 кг знадобиться дві склянки червоного вина на день, щоб отримати ледь помітні рівні в організмі.
Червоне вино містить цукор і може порушувати метаболізм глюкози, що особливо небезпечно для людей із діабетом або схильністю до інсулінорезистентності.
Навіть "корисний" алкоголь у помірних кількостях може викликати звикання та сприяти розвитку алкогольної залежності.
Безалкогольні альтернативи
Якщо ви хочете замінити алкоголь на щось смачне та корисне, є багато альтернатив, які можуть дати схожий смак без негативних наслідків для здоров’я.
Безалкогольні альтернативи:
- безалкогольне вино або пиво - зберігає смак напою, але не містить спирту.
- коктейлі на основі газованої води - можна змішати мінеральну воду з соком лайма, лимона або ягідним пюре для освіжаючого смаку
- комбуча - натуральний ферментований чай із легкою кислинкою, який може нагадувати шампанське чи сидр
- фреші та смузі - натуральні фруктові та овочеві напої з вітамінами та антиоксидантами
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