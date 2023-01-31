Не кожен вимагає антибіотиків: лікар спростувала міфи про цистит

Дизурія - це хворобливе та/або утруднене сечовипускання. Воно може супроводжуватися позивами до сечовипускання, печінням у сечівнику (уретрі).
Про міфи пов'язані з циститом розповіли на сторінці "Медичний центр Доказові" у Facebook.
Для того, щоб точно встановити діагноз, лікар призначить такі обстеження:
Дизурію може спричинити не лише цистит!
Цистит - це запалення сечового міхура. Він буває кількох видів:
Тобто, не кожен цистит викликаний бактеріями й потребує застосування антибіотиків!
Існує безсимптомна бактеріурія - наявність бактерій у сечі, але відсутність будь-яких симптомів інфекції сечовивідних шляхів.
Захворювання потребує лікування лише у трьох випадках: вагітні жінки, чоловіки перед плановою урологічною операцією, у пацієнтів перед урологічними процедурами.
У разі появи скарг на хворобливе сечовипускання, часті позиви, потрібно якнайшвидше здати загальний аналіз сечі (ЗАС) та звернутися до сімейного лікаря.
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