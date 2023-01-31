Не кожен вимагає антибіотиків: лікар спростувала міфи про цистит

Причини утворення циститу

захворювання сечового міхура

захворювання інших органів та ділянок сечовивідної системи: уретри, нирок, сечоводів

захворювання статевих органів (простатит, вульвовагініт, опущення органів малого тазу)

сечокам'яна хвороба нирок

лейкоплакія сечового міхура

захворювання, травми хребта

новоутворення в області тазу

Для того, щоб точно встановити діагноз, лікар призначить такі обстеження:

загальний аналіз сечі

УЗД сечовивідних шляхів

консультації гінеколога, уролога

цистоскопія сечового міхура

мікроскопія мазка з уретри

КТ, МРТ та інші необхідні методи

Дизурію може спричинити не лише цистит!

Цистит - це запалення сечового міхура. Він буває кількох видів:

первинний

вторинний (розвивається на тлі інших захворювань: сечокам'яна хвороба, новоутворення)

гострий

хронічний

інфекційний (бактеріальний, небактеріальний: вірус простого герпесу 1 та 2 типу, хламідії, Candida тощо)

неінфекційний (променевий, токсичний, алергічний, медикаментозний)

Тобто, не кожен цистит викликаний бактеріями й потребує застосування антибіотиків!

Існує безсимптомна бактеріурія - наявність бактерій у сечі, але відсутність будь-яких симптомів інфекції сечовивідних шляхів.

Захворювання потребує лікування лише у трьох випадках: вагітні жінки, чоловіки перед плановою урологічною операцією, у пацієнтів перед урологічними процедурами.

У разі появи скарг на хворобливе сечовипускання, часті позиви, потрібно якнайшвидше здати загальний аналіз сечі (ЗАС) та звернутися до сімейного лікаря.