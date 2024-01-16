"Кожен бачить у міру своєї розпусти": реклама магазину квітів обурила мешканців Ірпеня

Деталі скандалу

Мешканці Ірпеня помітили по місту банери з рекламою магазину квітів, проте зміст повідомлення був доволі принизливим для жінок.

"Уже не вперше в Ірпені випускають ганебну рекламу, яка принижує жінок та їхню гідність по типу "Заходь до мене в спальню", "Вона готова" та рекламні сюжети скандального інтернет-оператора "Домін*ет", - пише нардеп.

За його словами, у місті вже штрафували рекламодавців за недобросовісне просування свого товару чи послуги, проте квітковий магазин пішов стопами порушників.

Скандальна реклама в Ірпені (фото: facebook.com/artem.gurin)

"Я вважаю, що подібні рекламні сюжети неприпустимі й уже подав скаргу у відповідні органи про цей витвір маркетингового мистецтва. На мою думку, подібна реклама не повинна з'являтися в нашій громаді, а компанії, які її розміщують мають більш ретельно це контролювати", - пише Гурін.

Варто додати, що меншим шрифтом на рекламному щиті зазначено, що йдеться про французький парний танець. Однак в українській мові правильно писати "менует".

Реакції місцевих мешканців

У коментарях до допису більшість користувачів погоджуються з неприпустимим змістом реклами:

"Дякую Вам за те, що звертаєте суспільство на такі речі. Це ганебно і неприпустимо".

"Це просто іспанський сором, мені цікаво дізнатися прізвище особи, яка затвердила розміщення цього шматка лайна в громадському просторі".

"Якби мова йшла про квіти, то шрифт тексту в цьому слові був би однаковим!"

"Сексистська реклама, ганьба".

"Боже, яка бидляцька реклама! Це просто антиреклама. Може, така і була мета?"

Однак були також і думки про те, що кожен розуміє зміст по-своєму: