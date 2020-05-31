Кожа расскажет обо всем: болезни, которые видно по лицу

Болезни, которые видно по лицу (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали симптомы болезней, которые проявляются на лице

Некоторые заболевания далеко не сразу проявляются стандартными симптомами и человек может долгое время даже не подозревать, что болен. Также далеко не на все симптомы люди обращают внимание, так как не считают, что они связаны с серьезными заболеваниями.

Специалисты рассказали, как по лицу можно определить, есть ли у человека какие-то проблемы со здоровьем. Важно обращать внимание не только на цвет кожи, но и на ее состояние. Об этом пишет издание "Страна здоровья".

Синеватая бледность лица указывает на анемию или легочную патологию. А восковой оттенок может свидетельствовать о туберкулезе. Регулярное появление прыщей на лбе и щеках говорят о проблемах с кишечником. Высыпания на висках появляются при проблемах с желчным пузырем, а на подбородке – говорят о том, что стоит обратиться к эндокринологу или гинекологу.

Морщины также могут многое рассказать. Преждевременная вялость кожи сигнализирует о болезнях, связанных с обменом веществ и желудочно-кишечным трактом.

Ярко-выраженные носогубные морщины говорят о проблемах с толстым кишечником. Мелкие морщины между бровями, особенно в сочетании с темными кругами под глазами, сигнализируют о проблемах с печенкой. А вот одутлость лица – симптом серьезных проблем с сердцем.

Глаза. Красные прожилки в склерах – нервное перенапряжение, желтый оттенок – болезни печени. Если область вокруг глаз становится бледно-розовой, то нужно проверить мочевой пузырь и предстательную железу.

Избыток соли проявляется в белых кругах вокруг радужки. Если кольцо выделяется сильно, то это указывает на артриты и повреждение суставов. Коричневые пятнышки говорят о том, что кишечник не усваивает железо. Мешки, темные круги под глазами могут сигнализировать о болезнях почек или мочевого пузыря.

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Автор: Анна Шиканова