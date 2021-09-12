Козел, инвалидка и "ушастый" запорожец: фото самых безобразных уродцев советского автопрома

"Ушастый" Запорожец

Из всех легковых автомобилей, сделанных в СССР, "Запорожцы" считались наиболее убогими. Они были крайне маленькими внутри, и человек с ростом 180 см упирался головой в потолок. Кроме того авто имело ряд недостатков: плохо заводилось, глохло на дороге, часто ломалось.

Звание "ушастого" Запорожца носило сразу две модели: ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 - первый выпускался с 1966 по 1972 годы, а второй - с 1971 по 1994. Отличия у них были незначительные, а свое прозвище эти авто получили за боковые воздухозаборники для охлаждения расположенного сзади двигателя. Выглядели они страшно и одновременно комично.

Фото: "Ушастый" Запорожец (mirovich.media)

"Горбатый" Запорожец

Ещё более убогим, чем "ушастый", была предыдущая версия Запорожца, который получил в народе меткое прозвище "горбатый". ЗАЗ-965 относился к классу микролитражек с двигателем объемом 0,8 литра и мощностью в 30 лошадиных сил.

Несмотря на микроскопические размеры, "горбатый" считался полноценным двухдверным седаном для четырех человек. В народе этого уродца ласково называли "ведром".

Фото: "Горбатый" Запорожец (mirovich.media)

СМЗ С3Д, "Инвалидка"

Задумка создать специальное авто для людей с ограниченными возможностями прекрасна - но вот реализация в этом случае вышла по-совковому ужасной.

Мотор мощностью всего в 12 лошадиных сил был крайне слаб для 500-килограммового автомобиля (без учета массы водителя и пассажиров). Машина крайне неторопливо разгонялась всего до 55 км/час, часто ломалась и быстро ржавела. Что говорить о дизайне - автомобиль был похож на мусорный бак.

Фото: СМЗ С3Д, "Инвалидка" (mirovich.media)

ГАЗ-69 "Козел"

Этому советскому внедорожнику при разработке дали имя "труженик", даже выгравировав это слово на приборной панели первых экземпляров авто. Но в народе его стали называть попросту - "козел".

Авто было очень дубовым, примитивным, неустойчивым во время движения и часто ломалось.

Фото: Легендарный "козел" (mirovich.media)

ЗАЗ-1102 "Таврия"

"В последние годы издыхащего СССР совковый автопром вдруг решил реанимировать имидж "Запорожца" и разродился моделью "Таврия" с (как писали совковые буклеты) "модным ступенчатым силуэтом корпуса"... В итоге получился этакий дешевый вариант "ВАЗ девятка" - предела мечтаний кооператоров конца восьмидесятых, воспетый также в песне группы "Комбинация", - пишет блогер.

В итоге те, кто не мог себе позволить "девятку" - покупал "Таврию", которая была таким же убожеством, как и остальные совковые машины из списка.

Фото: "Таврия" (mirovich.media)