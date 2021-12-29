ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Коза-мутант родилась с лицом "человеческого младенца": фото не для слабонервных!

Новина українською →
Индия, Среда 29 декабря 2021 22:37
Коза-мутант родилась с лицом "человеческого младенца": фото не для слабонервных! Фото: в Индии коза родила козленка-мутанта (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В Индии 46-летний фермер стал свидетелем того, как его коза родила козленка с "человеческим лицом". Слухи быстро начали распространятся по деревне, и фотографии появились в сети.

Об этом сообщает британское издание Metro.

Козленок родился с двумя конечностями и у него не было хвоста. Он был полностью безволосым, с сильно деформированными ушами.

Коза-мутант родилась с лицом &quot;человеческого младенца&quot;: фото не для слабонервных!

В Индии коза родила козленка-мутанта (фото: Tahir Ibn Manzoor / SWNS.COM)

Фермер рассказал, что соседи сразу же бросились к нему, чтобы посмотреть на козленка, который похож на "человеческого младенца". По словам хозяина козы, это были ее вторые роды. Необычный козленок просто ошеломил всех.

Коза-мутант родилась с лицом &quot;человеческого младенца&quot;: фото не для слабонервных!

В Индии коза родила козленка-мутанта (фото: Tahir Ibn Manzoor / SWNS.COM)

И хотя козленок родился живым, к сожалению, в скором времени он умер. Местные жители говорят, что в Индии рождение уродливого животного считается плохим предзнаменованием или неудачей.

"Во многих местах это считается предупреждением. Люди видят в рождении мутантов знак от Бога", - заявил сосед фермера.

Местный ветеринар рассказал, что козы более восприимчивы к рождению мутантов.

"Нарушение развития плода в утробе матери, вероятно, вызвано лихорадкой Рифт-Валли. Могли быть и другие причины, которые привели к генетической мутации", - заявил местный ветеринар.

Он также добавил, что фермеры должны отвозить своих животных к ветеринарам для тщательного осмотра.

Напомним, специалисты рассказали, можно ли пускать собаку на кровать.

Мы также писали о том, что в Чернобыльском заповеднике показали зверя-лидера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия животные
LITE
Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе
Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе