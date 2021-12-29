Коза-мутант родилась с лицом "человеческого младенца": фото не для слабонервных!

В Индии 46-летний фермер стал свидетелем того, как его коза родила козленка с "человеческим лицом". Слухи быстро начали распространятся по деревне, и фотографии появились в сети.

Козленок родился с двумя конечностями и у него не было хвоста. Он был полностью безволосым, с сильно деформированными ушами.

В Индии коза родила козленка-мутанта (фото: Tahir Ibn Manzoor / SWNS.COM)

Фермер рассказал, что соседи сразу же бросились к нему, чтобы посмотреть на козленка, который похож на "человеческого младенца". По словам хозяина козы, это были ее вторые роды. Необычный козленок просто ошеломил всех.

В Индии коза родила козленка-мутанта (фото: Tahir Ibn Manzoor / SWNS.COM)

И хотя козленок родился живым, к сожалению, в скором времени он умер. Местные жители говорят, что в Индии рождение уродливого животного считается плохим предзнаменованием или неудачей.

"Во многих местах это считается предупреждением. Люди видят в рождении мутантов знак от Бога", - заявил сосед фермера.

Местный ветеринар рассказал, что козы более восприимчивы к рождению мутантов.

"Нарушение развития плода в утробе матери, вероятно, вызвано лихорадкой Рифт-Валли. Могли быть и другие причины, которые привели к генетической мутации", - заявил местный ветеринар.

Он также добавил, что фермеры должны отвозить своих животных к ветеринарам для тщательного осмотра.