Призводить до втрати зору: якою хворобою можна заразитись від домашніх тварин

Про яку хворобу варто знати

Мова йде про паразити токсокари, які є у вагітних тварин та їхніх малюків. В організм людини вони також можуть потрапляти.

Експерти кажуть, що хвора тварина виділяє у довкілля яйця токсокарів. Далі через брудні руки паразити потрапляють в організм людини.

Зокрема, для того, щоб вберегтися, необхідно:

вчасно мити руки

дегільмінтизувати собак або котів згідно з рекомендаціями ветеринара

прибирати кал тварин

Щоб діагностувати хворобу, потрібно зібрати матеріали для аналізу. Якщо у крові випадково діагностували IgG* до токсокар, то це не означає, що вони є в організмі.

Фахівці зазначили, що аналізи IgG, IgE у загальному аналізі крові потрібно здавати лише тоді, коли у лікаря є клінічна підозра на токсокари.

Ознаки, що людина захворіла

До списку загальних неспецифічних скарг входять:

підвищена температура

втома

висип

задишка

кашель

біль у животі

знижений апетит

Якщо заражене око, то виникає зниження зору та раптова косоокість одного ока. Однак, якщо уражений мозок, то з'являються різні неврологічні скарги.

Важливо пам'ятати, що інкубаційний період - від 2-3 тижнів.

"Якщо у вас в анамнезі є контакт з цуценятами та кошенятами, їсте брудними руками, граєтесь в пісочницях, то є ризик захворювання", - йдеться у повідомленні.

Серйозність наслідків залежить від кількості збудника, який потрапив до організму та органів куди ці личинки мігрували.

Найважчі випадки - втрата зору, неврологічні дефіцити та серцева недостатність.

Тому, щоб уникнути цього, варто подбати про профілактику домашніх улюбленців та не забувати вчасно давати їм протиглистні ліки.