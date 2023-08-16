Призводить до втрати зору: якою хворобою можна заразитись від домашніх тварин

Домашні тварини - вірні друзі людини. Однак, якщо ви вирішили завести улюбленця, то варто подумати й про хвороби, якими можна заразитися від кішки або собаки.
Про це повідомили у медичній спільноті "sviy.doc" в Instagram.
Мова йде про паразити токсокари, які є у вагітних тварин та їхніх малюків. В організм людини вони також можуть потрапляти.
Експерти кажуть, що хвора тварина виділяє у довкілля яйця токсокарів. Далі через брудні руки паразити потрапляють в організм людини.
Зокрема, для того, щоб вберегтися, необхідно:
Щоб діагностувати хворобу, потрібно зібрати матеріали для аналізу. Якщо у крові випадково діагностували IgG* до токсокар, то це не означає, що вони є в організмі.
Фахівці зазначили, що аналізи IgG, IgE у загальному аналізі крові потрібно здавати лише тоді, коли у лікаря є клінічна підозра на токсокари.
До списку загальних неспецифічних скарг входять:
Якщо заражене око, то виникає зниження зору та раптова косоокість одного ока. Однак, якщо уражений мозок, то з'являються різні неврологічні скарги.
Важливо пам'ятати, що інкубаційний період - від 2-3 тижнів.
"Якщо у вас в анамнезі є контакт з цуценятами та кошенятами, їсте брудними руками, граєтесь в пісочницях, то є ризик захворювання", - йдеться у повідомленні.
Серйозність наслідків залежить від кількості збудника, який потрапив до організму та органів куди ці личинки мігрували.
Найважчі випадки - втрата зору, неврологічні дефіцити та серцева недостатність.
Тому, щоб уникнути цього, варто подбати про профілактику домашніх улюбленців та не забувати вчасно давати їм протиглистні ліки.
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