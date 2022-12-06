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Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

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Вівторок 06 грудня 2022 13:59
Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото) Як змінювалася акторка Кірсті Еллі протягом життя (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Американська акторка та комедіантка Кірсті Еллі була улюбленицею багатьох у Голлівуді. Її часто називали однією з найпривабливіших акторок у штатах!

Сьогодні у віці 71 року зірка пішла з життя.

Якою протягом життя була Кірсті Еллі - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Як Кірсті Еллі змінювалася протягом життя?

Кірсті Еллі не народилася талановитою акторкою. Після переїзду до Лос-Анджелеса вона працювала дизайнером інтер'єрів. Згодом почала з'являтися в різноманітних телешоу, і так дійшла до фільмів.

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Кірсті Еллі у фільмі "Зоряний шлях 2" (фото: express.co.uk)

Кінобіографія Кірсті налічує десятки робіт, серед яких "Зоряний шлях 2: Гнів Хана", "Двоє: Я і моя тінь" та "Прокляте селище".

Піку популярності Еллі досягла за роль у комедійному телесеріалі "Будьмо". У 2013 році Еллі з'явилася на телебаченні з головною роллю у власному ситкомі "Кірсті".

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Постери до фільмів і реклам з участю Крісті (фото: twitter.com/kirstiealley)

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Кірсті Еллі у фільмі "Північ і південь" (фото: express.co.uk)

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Кірсті Еллі в американському телесеріалі (фото: express.co.uk)

За досить привабливу зовнішність акторку часто вважали однією з найгарніших жінок Голлівуду.

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Кірсті Еллі в молодості (фото: instagram.com/walkmanvibe)

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Дівчина ніколи не була обділена увагою (фото: instagram.com/danny.zuko.sandy.olsson.grease)

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Акторка відома на весь Голлівуд (фото: instagram.com/jenniferconnelly80s)

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Кірсті разом із Джоном Траволтою під час зйомок сіткому (фото: instagram.com/radio27baldini)

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Кірсті Еллі у 80-х роках (фото: instagram.com/kirstiealley)

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Знаменитість під час участі в американських "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/dwtsweekly)

Згодом акторка зіштовхнулася із проблемою зайвої ваги, через що її кар'єра потроху занепадала. Вона стала майже постійною гостею на шоу "Жирна актриса" та "Велике життя Кірсті Еллі".

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Кірсті під час участі в одному з шоу (фото: instagram.com/sxft.tms)

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Зірка у своїй найбільшій вазі (фото: instagram.com/kirstiealley)

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Зірка у своїй найбільшій вазі (фото: instagram.com/fm_retrogenesis)

Зірка була двічі одруженою. Вперше вона сказала "так" своєму далекому родичу Роберту Еллі, а вдруге - актору Паркеру Стівенсону. Вони усиновили двох дітей: Вільяма Тру і Ліллі Прайс.

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Кірсті на зйомках фільму "Дивись, хто говорить" (фото: ivona.ua)

5 грудня на сторінці в Instagram діти Еллі написали, що їхня мама пішла з життя. За словами родичів, відому акторку забрала онкологія, яку виявили лише нещодавно.

Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Еллі померла у віці 71 року (фото: instagram.com/kirstiealley)

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голівудська акторка