Якою була Кірсті Еллі - одна з найгарніших актрис, смерть якої приголомшила Голлівуд (фото)

Сьогодні у віці 71 року зірка пішла з життя.

Американська акторка та комедіантка Кірсті Еллі була улюбленицею багатьох у Голлівуді. Її часто називали однією з найпривабливіших акторок у штатах!

Якою протягом життя була Кірсті Еллі - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Як Кірсті Еллі змінювалася протягом життя?

Кірсті Еллі не народилася талановитою акторкою. Після переїзду до Лос-Анджелеса вона працювала дизайнером інтер'єрів. Згодом почала з'являтися в різноманітних телешоу, і так дійшла до фільмів.

Кірсті Еллі у фільмі "Зоряний шлях 2" (фото: express.co.uk)

Кінобіографія Кірсті налічує десятки робіт, серед яких "Зоряний шлях 2: Гнів Хана", "Двоє: Я і моя тінь" та "Прокляте селище".

Піку популярності Еллі досягла за роль у комедійному телесеріалі "Будьмо". У 2013 році Еллі з'явилася на телебаченні з головною роллю у власному ситкомі "Кірсті".

Постери до фільмів і реклам з участю Крісті (фото: twitter.com/kirstiealley)

Кірсті Еллі у фільмі "Північ і південь" (фото: express.co.uk)

Кірсті Еллі в американському телесеріалі (фото: express.co.uk)

За досить привабливу зовнішність акторку часто вважали однією з найгарніших жінок Голлівуду.

Кірсті Еллі в молодості (фото: instagram.com/walkmanvibe)

Дівчина ніколи не була обділена увагою (фото: instagram.com/danny.zuko.sandy.olsson.grease)

Акторка відома на весь Голлівуд (фото: instagram.com/jenniferconnelly80s)

Кірсті разом із Джоном Траволтою під час зйомок сіткому (фото: instagram.com/radio27baldini)

Кірсті Еллі у 80-х роках (фото: instagram.com/kirstiealley)

Знаменитість під час участі в американських "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/dwtsweekly)

Згодом акторка зіштовхнулася із проблемою зайвої ваги, через що її кар'єра потроху занепадала. Вона стала майже постійною гостею на шоу "Жирна актриса" та "Велике життя Кірсті Еллі".

Кірсті під час участі в одному з шоу (фото: instagram.com/sxft.tms)

Зірка у своїй найбільшій вазі (фото: instagram.com/kirstiealley)

Зірка у своїй найбільшій вазі (фото: instagram.com/fm_retrogenesis)

Зірка була двічі одруженою. Вперше вона сказала "так" своєму далекому родичу Роберту Еллі, а вдруге - актору Паркеру Стівенсону. Вони усиновили двох дітей: Вільяма Тру і Ліллі Прайс.

Кірсті на зйомках фільму "Дивись, хто говорить" (фото: ivona.ua)

5 грудня на сторінці в Instagram діти Еллі написали, що їхня мама пішла з життя. За словами родичів, відому акторку забрала онкологія, яку виявили лише нещодавно.

Еллі померла у віці 71 року (фото: instagram.com/kirstiealley)