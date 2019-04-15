Косят болезни: у Супрун рассказали об ужасных последствиях питания украинцев

Неправильное питание украинцев имеет очень серьезные последствия для здоровья, пишут на сайте Минздрава. В целом в мире оно вызывает наибольшее количество смертей.

Кстати, неполноценное питание вредит даже больше, чем курение, гипертония и любой другой опасный фактор. Такие данные приводит Минздрав по результатам крупного исследования о влиянии питания на состояние здоровья.

Ужасные последствия неправильного питания

Из-за нездоровой пищи происходит каждая пятая смерть в мире. Основные причины – слишком много соли в рационе и слишком мало цельнозерновых продуктов и недостаток в меню фруктов.

Люди также едят слишком мало орехов, свежих овощей, семян, мало потребляют омега-3 жирных кислот и полезной для организма клетчатки. Первые два фактора вызывают более 50% смертей, которые связаны именно с питанием.

Фото: Украинцы едят слишком мало овощей (pixabay.com)

Еще один риск возникает из-за высокого уровня потребления красного мяса, сладких напитков и искусственно обработанных мясных продуктов.

Какие же главные ошибки есть в питании?

Во-первых, врачи советуют людям потреблять как минимум 200-300 граммов фруктов в день. Однако большинство людей потребляет только треть от нормы. Например, очень маленькое яблоко.

Во-вторых, суточная норма цельнозерновых продуктов – это 100-150 граммов. Много кто ест всего только 29 грамм таких продуктов в день. Вместо 3-5 кусков цельнозернового хлеба мы едим меньше одного кусочка.

Потребление соли следует уменьшить. Ее стоит есть чем меньше, тем лучше.

Норма семечек и орехов в сутки - 16-25 граммов. Но многие едят всего 3 грамма - это половина грецкого ореха.

Каждый должен есть 290-430 граммов овощей в день. По размерам это примерно равняется 5-7 средним морковкам. Но большинство людей ест овощей гораздо меньше.

Фото: Круассаны и выпечку лучше не есть или хотя бы уменьшить их потребление (pixabay.com)

К тому же, люди часто бесконтрольно употребляют очень вредные искусственные продукты – колбасы, сосиски, круассаны и другую выпечку. Пьют пакетированные соки и нектары. Часто покупают пищу из фаст-фудов. Все это надо исключить из рациона и прекратить есть вообще. Также следует исключить из меню сахар или по возможности хотя бы уменьшить его потребление.

От неправильного питания развиваются масса серьезных болезней. В частности, диабет, сердечно-сосудистые болезни, онкология.

Как улучшить рацион? В первую очередь – уменьшить потребление соли, есть цельнозерновые продукты вместо белого хлеба или батона. Макароны следует есть те, которые изготовлены из муки грубого помола. Надо есть овощи и фрукты, а особенно - такие полезные для организма ягоды.

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