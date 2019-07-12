Могут даже убить: Супрун рассказала о пользе и вреде популярных ягод

Уляна Супрун рассказала о полезных свойствах популярной среди украинцев ягоды вишни. И.о министра здравоохранения отметила, что нация должна знать, что вишневые косточки могут убить, если их раскусить. Об этом эксперт подробно написала на своей странице в Facebook.

Супрун перечислила полезные свойства этой летней ягоды:

В вишне содержатся антоцианы. Это вещества, которые окрашивают эту ягоду, они имеют противоопухолевые свойства и предотвращают развитие рака прямой кишки.

Иллюстраиивное фото (pixabay.com)

Вишни снижают уровень липопротеинов низкой плотности - переносчиков холестерина, известных как "плохой холестерин". Именно с этим показателем связан риск сердечно-сосудистых болезней.

Лучше вишни, чем конфеты. Эти кисло-сладкие фрукты имеют низкий гликемический индекс, но богаты клетчаткой. Это означает, что они не вызывают колебаний уровня глюкозы в крови и не представляют угрозы для развития инсулинорезистентности и развития диабета 2-го типа.

В вишнях высокий уровень антиоксидантов, поэтому они считаются нутрицевтиками в случае болезней, связанных с воспалением и свободнорадикальных процессов: атеросклерозом, ревматоидным артритом и ожирением. Рекомендуется употреблять вишни для предотвращения болезни Альцгеймера, диабета и рака.

Иллюстрация к посту (facebook.com/ulanasuprun)

Супрун попросила не выбрасывать косточки от вишен на отремонтированные дороги, а также порекомендовала не давать "чему-то мелкому испортить вашу жизнь".

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