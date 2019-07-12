Могут даже убить: Супрун рассказала о пользе и вреде популярных ягод

Не выкидывайте косточки от вишен на отремонтированные дороги
Уляна Супрун рассказала о полезных свойствах популярной среди украинцев ягоды вишни. И.о министра здравоохранения отметила, что нация должна знать, что вишневые косточки могут убить, если их раскусить. Об этом эксперт подробно написала на своей странице в Facebook.
Супрун перечислила полезные свойства этой летней ягоды:
Иллюстрация к посту (facebook.com/ulanasuprun)
Супрун попросила не выбрасывать косточки от вишен на отремонтированные дороги, а также порекомендовала не давать "чему-то мелкому испортить вашу жизнь".
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Как ранее мы писали, Супрун развеяла мифы о "популярном" заболевании глаз. Самыми популярными "способами" есть плевок в глаза, дуля, коровьи лепешки, потереть кольцом, перевязать пальцы нитками и другие.