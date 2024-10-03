Коштує копійки. Цей крем захистить руки від тріщин взимку

Раніше ми повідомляли, чому шкіра на шиї старіє швидше, ніж на обличчі, та як цього уникнути.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт HNC Support International та The prairie homestead.