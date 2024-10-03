Коштує копійки. Цей крем захистить руки від тріщин взимку

З настанням холодної пори року шкіра рук стає менш пружною, з'являються тріщини та дискомфорт. Засоби для догляду за шкірою взимку повинні містити велику кількість корисних речовин.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як домашніх умовах зробити крем для рук, який буде захищати від тріщин.
Щоб зробити крем для рук, знадобиться:
Гліцерин - рослинний інгредієнт дозволяє утримувати вологу в шкірі. Це, своєю чергою, допоможе іншим інгредієнтам в складі працювати більш ретельно.
Олія ромашки має виражені протизапальні, антиалергічні, болезаспокійливі і антибактеріальні властивості. Ромашкова олія інтенсивно зволожує шкіру, знімає почервоніння і симптоми алергії. Є природним засобом для пом'якшення шкіри.
Додамо, якщо немає часу робити крем, то можна придбати невелику баночку крему для рук без запаху та кілька ефірних олій. Перемістіть крем у більшу миску або і додайте кілька крапель ефірних олій. В результаті насолоджуйтесь улюбленим ароматом та заспокійливим ефектом крему.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт HNC Support International та The prairie homestead.