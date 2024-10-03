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Коштує копійки. Цей крем захистить руки від тріщин взимку

Як зробити крем для рук вдома (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З настанням холодної пори року шкіра рук стає менш пружною, з'являються тріщини та дискомфорт. Засоби для догляду за шкірою взимку повинні містити велику кількість корисних речовин.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як домашніх умовах зробити крем для рук, який буде захищати від тріщин.

Як зробити крем вдома

Щоб зробити крем для рук, знадобиться:

  • розм'якшене вершкове масло - 1 ст. л.
  • мед - 0,5 ст. л.
  • олія ромашки - 5 крапель
  • гліцерин - 1 ч.л

  • розлийте все у скляні ємності для зберігання

Як зробити крем для рук вдома (фото: pinterest)

Властивості крему

Гліцерин - рослинний інгредієнт дозволяє утримувати вологу в шкірі. Це, своєю чергою, допоможе іншим інгредієнтам в складі працювати більш ретельно.

Олія ромашки має виражені протизапальні, антиалергічні, болезаспокійливі і антибактеріальні властивості. Ромашкова олія інтенсивно зволожує шкіру, знімає почервоніння і симптоми алергії. Є природним засобом для пом'якшення шкіри.

Додамо, якщо немає часу робити крем, то можна придбати невелику баночку крему для рук без запаху та кілька ефірних олій. Перемістіть крем у більшу миску або і додайте кілька крапель ефірних олій. В результаті насолоджуйтесь улюбленим ароматом та заспокійливим ефектом крему.

Раніше ми повідомляли, чому шкіра на шиї старіє швидше, ніж на обличчі, та як цього уникнути.

Також читайте, як спати, щоб уникнути зморшок на обличчі.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт HNC Support International та The prairie homestead.

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