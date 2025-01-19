Коштує копійки. Цей диво-засіб швидко заспокоїть кашель

Який засіб полегшить кашель?

Лікар радить полоскання горла

"Полоскання горла теплою солоною водою. Це допомагає вимити мікробів і слиз, - сказав він.

Мед і лимон

Саме цей засіб лікар називає дивом.

"Національна служба охорони здоров’я рекомендує класти мед і лимон у гарячу воду. Я пропоную додати дрібно тертого імбиру та заварювати його в чай. Це як чарівне зілля", - наголошує медик.

Назальний спрей

Лікар каже, що сольовий назальний спрей може змінити ситуацію.

"Розпиліть його до кінця, а потім подуйте, щоб позбутися слизу. Ви можете придбати його без рецепта. Ви можете зробити свій власний, розчинивши сіль у киплячій воді, а потім давши їй повністю охолонути. Не використовуйте воду з-під крана безпосередньо, інакше ви ризикуєте серйозно заразитися", - додає експерт.

Безрецептурні препарати

Прийміть без рецепта парацетамол або ібупрофен. Лікар Азман каже, що це допоможе вирішити такі проблеми, як біль, лихоманка та болі в м’язах.

Крім того, усі відповідні поради залишаються актуальними. Відпочивайте, залишайтеся вдома, уникайте зустрічей з іншими людьми, якщо ви заразні.

Не забувайте пити багато рідини. Якщо у вас є інші серйозні симптоми, такі як ваш кашель не покращується через три тижні, вам важко дихати або ви кашляєте з кров’ю, вам слід звернутися за медичною допомогою.