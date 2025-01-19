Коштує копійки. Цей диво-засіб швидко заспокоїть кашель

Вас турбує кашель, який ніяк не може закінчитися, хоча ви його лікуєте? Лікар поділився своїми найкращими порадами, як позбутися цього дратівливого явища та дискомфорту.
Який недорогий засіб допоможе в боротьбі з ним, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Азмана Чодурі.
Лікар радить полоскання горла
"Полоскання горла теплою солоною водою. Це допомагає вимити мікробів і слиз, - сказав він.
Мед і лимон
Саме цей засіб лікар називає дивом.
"Національна служба охорони здоров’я рекомендує класти мед і лимон у гарячу воду. Я пропоную додати дрібно тертого імбиру та заварювати його в чай. Це як чарівне зілля", - наголошує медик.
Назальний спрей
Лікар каже, що сольовий назальний спрей може змінити ситуацію.
"Розпиліть його до кінця, а потім подуйте, щоб позбутися слизу. Ви можете придбати його без рецепта. Ви можете зробити свій власний, розчинивши сіль у киплячій воді, а потім давши їй повністю охолонути. Не використовуйте воду з-під крана безпосередньо, інакше ви ризикуєте серйозно заразитися", - додає експерт.
Безрецептурні препарати
Прийміть без рецепта парацетамол або ібупрофен. Лікар Азман каже, що це допоможе вирішити такі проблеми, як біль, лихоманка та болі в м’язах.
Крім того, усі відповідні поради залишаються актуальними. Відпочивайте, залишайтеся вдома, уникайте зустрічей з іншими людьми, якщо ви заразні.
Не забувайте пити багато рідини. Якщо у вас є інші серйозні симптоми, такі як ваш кашель не покращується через три тижні, вам важко дихати або ви кашляєте з кров’ю, вам слід звернутися за медичною допомогою.
@doctorazmain
How to get rid of a cough - from a doctor! With all the winter bugs going around, here are some helpful hacks that I'm using to relieve my cough at home! This is NOT meant to replace medical advice from your own healthcare professional. If you have any serious concerns, please seek emergency medical help. #DoctorAzmain #DrAzmain #DoctorExplains #coughing #virus #flu #winterbugs #viralcough #coughremedies #coughoriginal sound - Dr Azmain Chowdhury
До речі, педіатр назвала 5 "ні" у лікуванні кашлю у дітей.
Раніше ми повідомляли про БАДи, які можна "призначати" собі самостійно.