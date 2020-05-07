Кошевой раскрыл шокирующую правду о Зеленском: у него куча "прихлебателей"

Евгений Кошевой откровенно рассказал, что думает о президенте Владимире Зеленском и его положении сейчас. По словам комика из "Квартала 95", несмотря на упавший рейтинг бывшего коллеги по цеху, у президента сейчас есть совершенно новый план действий. Об этом актер и хороший друг Зеленского сообщил в интервью Алесе Бацман, которое опубликовали на YouTube-канале "Гордона".

Кошевой неоднократно говорил, что Зеленский прислушивался к его советам, когда они вместе работали в "Квартале". На новом посту Владимира Евгений говорил ему, что у него есть "прихлебатели", с чем Зеленский соглашался, та как знал об этом. Актер считает, что глава страны со всем справится сам, главное ему не мешать.

"Что значит "неприятные вещи"? Это то, что вокруг него есть куча прихлебателей, которые не делают ничего? Да, такое я могу сказать, конечно. И я думаю, что он с этим со всем разберется. Нужно просто не мешать", – сказал Кошевой.

Евгений уверен, Зеленский всегда обо всем знает и молчать не будет.

"Я же говорю, что "много вокруг тебя людей, которые тебе просто мешают". Он говорит: "Я знаю, я вижу". Он же не будет просто так говорить "я знаю, я вижу", но ничего не делать. Я надеюсь, что где-то в его очень умной голове зреет какой-то план", – добавил Кошевой.

Также в интервью комик признался, что "Квартал 95" потерял своего главного актера, имея в виду Владимира Зеленского.

Евгений Кошевой рассказал о Зеленском (YouTube)

Как мы ранее писали, "Квартал 95" снял видеоролик посвященный карантину и нарвался на жесткую критику.