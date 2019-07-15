Кортеж Зеленского попал в ДТП с детьми: все детали, фото и видео

Автомобиль из кортежа Владимира Зеленского попал в ДТП в Запорожской области. Авария случилась в воскресенье, 14 июля, между населенными пунктами Васильевка и Мелитополь. Об этом сообщает пресс-служба Управления госохраны в Facebook.

Как оказалось, два автомобиля Volkswagen Touareg и Volkswagen Transporter врезались в автобусы предприятия ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", в которых ехали дети в оздоровительный лагерь.

Один из автобусов выехал в кювет, а все три Volkswagen получили механические повреждения. Несмотря на видимую серьезность ущерба авто, обошлось без пострадавших.

Кортеж Зеленского попал в ДТП под Запорожьем (фото: informator.ua)

Изначально сообщалось, что все три автомобиля принадлежали Государственной охране. Но позже стало известно, что лишь один из них - Volkswagen Transporter входит в состав УГО. Он возвращался в Киев на постоянное место дислокации, а Владимира Зеленского в автомобиле не было, он улетел в столицу на самолете.

Кортеж Зеленского попал в ДТП под Запорожьем (фото: informator.ua)

По сообщению местных изданий, авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми.

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детьми под Запорожьем (фото: informator.ua)

По информации издания Страна.ua, в Управлении государственной охраны сейчас из 30 водителей работает лишь половина. И из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками, отсюда - и ДТП.

Кортеж Зеленского попал в ДТП под Запорожьем (видео: facebook.com/AvtomobilnaUkraina)

Отметим, что в публикации УГО опровергли информации о нехватке кадров. Там отметили, что штат сотрудников полностью укомплектован, а водители работают в нормальном графике.

Кортеж Зеленского попал в ДТП под Запорожьем (facebook.com/udoukyiv)

Позже появился и ответ пресс-службы Офиса президента Украины. Впрочем, они создали публикацию, сославшись на разъяснения УДО, не добавив ничего нового.

Кортеж Зеленского попал в ДТП под Запорожьем (скрин: facebook.com/president.gov.ua)

К слову, несмотря на заверения нового президента Владимира Зеленского о том, что в Киеве больше не будет кортежей, процессию все-таки увидели на проспекте Григоренко. Момент передвижения кортежа попал на видео.

Как мы ранее писали, в кортеже президента Украины Владимира Зеленского появился еще один, шестой автомобиль.