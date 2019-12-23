На корпоративе Нацбанка зажигали стриптизерши: в сеть слили видео

В Нацбанке решили весело отгулять новогодний корпоратив и пригласили туда танцовщиц
В Национальном банке Украины отгуляли новогодний корпоратив. А чтобы усилить веселье, на праздник пригласили танцевать стриптизерш, которые ловко расположились прямо на перилах балконов внутри здания НБУ. Гуляния сопровождала танцевальная музыка и световое шоу. Видео действа просочилось в сеть. Его опубликовал нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский на своей Facebook-странице.
"Деградация Нацбанка достигла новой вершины.Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили в субботу Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши", - написал Дубинский под видео.
В Нацбанке на корпоратив пригласили стриптизерш (Facebook/Дубинский)
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни считают, что такое празднование - "это пир во время чумы", другие уверены, что по сравнению с корпоративом партии "Слуга народа" в модном клубе CHI, это ничто.