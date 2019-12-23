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На корпоративе Нацбанка зажигали стриптизерши: в сеть слили видео

STYLERЖизнь    23.12.2019 - 20:57
На корпоративе Нацбанка зажигали стриптизерши: в сеть слили видео
В Нацбанке отгуляли корпоратив (фото: РБК-Украина)

В Нацбанке решили весело отгулять новогодний корпоратив и пригласили туда танцовщиц

В Национальном банке Украины отгуляли новогодний корпоратив. А чтобы усилить веселье, на праздник пригласили танцевать стриптизерш, которые ловко расположились прямо на перилах балконов внутри здания НБУ. Гуляния сопровождала танцевальная музыка и световое шоу. Видео действа просочилось в сеть. Его опубликовал нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский на своей Facebook-странице.

"Деградация Нацбанка достигла новой вершины.Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили в субботу Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши", - написал Дубинский под видео.

В Нацбанке на корпоратив пригласили стриптизерш (Facebook/Дубинский)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни считают, что такое празднование - "это пир во время чумы", другие уверены, что по сравнению с корпоративом партии "Слуга народа" в модном клубе CHI, это ничто.

  • Закрыли бы уже хле*ало, это детсад посравнению с Чи.
  • Пир во время чумы... Разочарование полное, стыдно, очередные грабли...
  • Пир во время чумы все популярней.
  • Танцы проходят с явным нарушением техники безопасности! Привлечь ответственных за допуск к месту выступления без страховочных средств и касок!
  • Жесть...
  • Пир во время чумы. Иначе и не назовешь.
  • Мне кажется, что это и есть конец света. Одни едут на заработки, что бы прокормить семью, другие жируют. Нужен снайпер.

На корпоративе Нацбанка зажигали стриптизерши: в сеть слили видеоНа корпоративе Нацбанка зажигали стриптизерши: в сеть слили видеоСкриншот комментариев

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