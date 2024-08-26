Коровʼяче чи рослинне: дієтолог розповіла, яке молоко насправді краще

Яке молоко обрати

За словами експерта, для того, щоб зробити раціон здоровішим та безпечнішим, варто обирати корисне молоко.

"Насправді рослинне молоко важко назвати молоком, це скоріше рослинна заміна і таким альтернативним молоком може бути молоко з горіхів. Його багатий асортимент можна побачити в супермаркеті - це молоко зі злаків", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, є молоко гречане, вівсяне, але все ж таки краще пити каву без молока.

Якщо це молока коров'яче, то в ньому досить високий інсуліновий індекс, тобто воно стимулює підняття інсуліну і це небезпечно для людини з діабетом 2 типу, інсулінорезистентністю або іншими порушенням обміну речовин.

Дієтолог зазначила, напої з молоком будуть просто заважати худнути.

До того ж, якщо молоко альтернативне рослинне, то вважайте, що ви будете споживати надмірну кількість вуглеводів, тому що якщо в складі буде доданий цукор.

Тому, якщо вже обирати альтернативне молоко, то варто дивитись на склад і обирати без цукру. Кокосове більше безпечний варіант альтернативного варіанту молока.

Чому люди відмовляються від коров'ячого молока

Лактоза - (молочний цукор), повна або часткова непереносимість якої спостерігається у переважної більшості людей.

Казеїн - (бета-казеїн А1) - саме його вчені і лікарі все частіше називають справжньою причиною непереносимості молока. Казеїн розщеплюється в шлунково-кишковому тракті з вивільненням пептиду бета-казоморфін-7 (BCM7), який має опіоїдні властивості і може викликати запальні процеси в організмі. Однак останні дослідження показали, що казеїн знижує кров'яний тиск.

Холестерин - створює в судинах бляшки, що перекривають потік крові, отже, може призводити до інсультів та інфарктів.

Обравши рослинну альтернативу коров’ячому молоку, варто читати етикетки продуктів і вибирати ті варіанти рослинного молока, в яких зазначено кальцій і вітамін D як додані інгредієнти в достатній кількості, а також намагатися додавати до свого раціону інші джерела кальцію і вітаміну D.

Рослинне молоко переважно не забезпечує отримання потрібної кількості деяких поживних речовин (передусім, білку, кальцію та вітаміну В12), оскільки його вміст не є еквівалентними коров’ячому молоку.