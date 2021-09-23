В Коростене скоропостижно скончалась вся семья участника "Голоса страны"

Как парень узнал о горе

Богдан приехал из Киева в родной Коростень, когда только что узнал что умерла мама. А попал сразу на три похорони.

"Я знаю, что моя бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо. Бабушка с тетей были здесь, мама помогала старенькому дедушке. Ей тоже было плохо весь день", - говорит Богдан.

Как умерла мама

Маме Богдана было 48 лет, она ухаживала за пожилым мужчиной. Он говорит, когда женщина пришла к нему помочь по хозяйству, уже сетовала на самочувствие. Однако, она настаивала не вызывать медиков, надеялась, что пройдет. Но через несколько часов умерла у него на руках. Свидетель Станислав Котвицкий вызвал скорую, но медики лишь констатировали смерть.

В квартиру женщины приехали родственники, чтобы подготовиться к похоронам, однако дверь им никто не открыл. По словам соседки Татьяны Пазич, на место вызвали спасателей и они в квартире увидели два тела.

Во время осмотра помещения правоохранители нашли посуду с грибами и какую-то выпивку. Предполагают, женщины могли отравиться бледной поганкой. Хоть отравление некачественным алкоголем тоже не отвергают.

В Коростене скоропостижно скончалась пенсионерка с двумя дочерьми (фото: zt.npu.gov.ua)

"На экспертизу направлены остатки продуктов, которые вероятно употребляли эти люди. Это остатки грибов и жидкость с запахом алкоголя в пластиковых бутылках", - говорит пресс-секретарь Коростецкого районного управления полиции Диана Бобровник.

Откуда взялись грибы

Как рассказали соседи, женщин грибами угостил приятель. После трагедии его никто не видел.

Медики объясняют, что бледная поганка - очень коварная. Первые симптомы: тошнота, рвота и спазмы - могут проявиться не сразу. А потом еще и наступает мнимое облегчение. Однако после него уже отказывают органы. Яд поражает кишечник, почки, центральную нервную систему и печень.

Богдан не понимает, почему никто из трех взрослых женщин, при первых симптомах отравления не вызвали скорую.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье умышленное убийство.