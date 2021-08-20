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В Коростене на месте котлована под 50-метровый флагшток нашли останки мамонта (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Коростене перед установкой флагштока строители нашли кости, которые могли принадлежать мамонту.

Об этом пишет "Суспільне Житомир".

Так, останки мамонта нашли в Коростенском парке отдыха во время копания там котлована, где планировали установить 50-метровый флагшток ко Дню Независимости.

По словам старшего научного сотрудника института археологии Национальной академии наук Андрея Петраускаса, находка по своему размеру и составу напоминает кости мамонта.

Также специалист отмечает, что кости в хорошем состоянии, не трухлые.

Кроме того, заместитель коростенского городского головы Наталья Чижевская рассказала, что археологическими находками должны заниматься международные ученые. Власти обратились в институт археологии, они приехали и на своем уровне определили, что это кости мамонта.

В Житомирской области нашли кости мамонта (фото: suspilne.media)

Как рассказал заведующий отделом природы Житомирского краеведческого музея Петр Печенюк, найденные останки должны быть под постоянным наблюдением.

"Останки животных почти всегда находят в хорошем состоянии, а их разрушения в большинстве случаев связаны с тем, что люди не знают, как с ними обращаться. Найденные остатки требуют немедленной фиксации, а в дальнейшем", – добавил Печенюк.

Поэтому сейчас местные власти проводят переговоры с подрядчиками по установке навеса над местом находки, чтобы уберечь кости от повреждений до приезда ученых. Также приостановлена работа по установке флагштока.

Журналист Дмитрий Реплянчук на своей странице в Facebook написал, что установка гигантских флагштоков в Украине набирает мистический характер.

Ведь утром в Херсоне упал самый большой флагшток в городе. При падении он задел автомобиль Lexus, который был припаркован поблизости. Машина оказалась полностью раздавлена и принадлежит она местному чиновнику.

А уже впоследствии в Коростене на месте котлована под 50-метровым флагштоком нашли останки мамонта.

"Что будет вечером? Какой-то очередной флагшток преодолеет коррупцию?", - отмечает Реплянчук.

Ранее мы сообщали, что украинский флаг планируют поднять на отреставрированном флагштока на Хортице.

Также в Конотопе День Независимости отпразднуют на месте бывшего концлагеря.

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