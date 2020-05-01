Коронавирусом заразиться повторно невозможно: ученые сделали новое заявление

Коронавирус в Украине был диагностирован у 10 861 человека. За последние сутки количество погибших увеличилось на 11 человек, до 272 случаев. Количество выздоровевших – 1413 пациентов. Во всем мире инфицировано 3 миллиона 270 человек и зафиксировано 233 тысячи летальных случаев.

Ученые из Южной Кореи сделали новое заявление о повторном заражении COVID-19. Они утверждают, что у человека, который перенес коронавирус, вырабатывается иммунитет и он не может заразиться повторно.

Как сообщил глава государственного комитета по контролю за инфекционными и вирусными заболеваниями О Мюнг-дон, ученые доказали эффективность тестирования на наличие антител COVID-19 в организме человека.

Выяснилось, что тесты PCR выявляют генетические следы, оставленные в организме человека и эти тесты не делают различие между "живым" вирусом, который представляет опасность и безвредными следами перенесенного заболевания. Остатки вируса не могут причинить вред пациенту и окружающим.

После того, как человек выздоровел и клетки коронавируса погибли, они могут быть обнаружены в организме в срок от одного до двух месяцев. Новый коронавирус не может вызывать также и хронические заболевания, оставаясь в человеческом организме.

Выводы корейских ученых также подтвердили другие ученые – из Великобритании. Они утверждают, что клинические испытания подтверждают то, что коронавирусом нельзя заразиться повторно.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые объяснили, как происходит повторное заражение коронавирусом.