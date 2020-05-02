Коронавирусом заразится до 70% населения: ученые сделали новое заявление

Коронавирус (фото: РБК-Украина)

Ученые рассказали, сколько людей переболеет коронавирусом в мире

Коронавирус в мире распространяется экспоненциально. По состоянию на 2 мая в мире более 3,3 миллиона зараженных COVID-19. Но ученые из Соединенных Штатов говорят, что пандемия будет распространяться в течение следующих двух лет, а переболеет им 60-70% населения.

США готовится к худшему сценарию развития событий. Ученые заявили, что будет вторая большая волна распространения коронавирусной инфекции осенью и в зимнее время. Пандемия коронавируса, по мнению исследователей, будет длиться от 1,5 до 2 лет. Вирус перестанет распространяться, когда им переболеет около 60-70% населения земного шара. Такой прогноз опубликован на сайте телеканала CNN со ссылкой на исследования центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты.

"Эта вещь не остановится, пока она не заразит от 60 до 70% людей", – отметил руководитель Центра исследований и политики инфекционных заболеваний (CIDRAP) Майк Остерхольм.

Ученые аргументируют свою позицию тем, что COVID-19 – это новый вирус и к нему нет иммунитета ни у кого. При этом коллективный иммунитет должен появиться с течением времени.

"Продолжительность пандемии, вероятно, составит от 18 до 24 месяцев, поскольку коллективный иммунитет постепенно развивается в человеческой популяции", – считают исследователи.

Ученые также заявили, что существует сценарий, при котором пандемия продолжиться и в 2022 году. Связано это с тем, что сдерживать распространение COVID-19 сложно из-за отсутствия симптоматики во время инкубационного периода, а иногда, и во время течения болезни.

Стоит отметить, что по состоянию на 2 мая, в США более 1 миллиона 131 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

Напомним, что Китай не допускает ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса.