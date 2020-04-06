Коронавирусом переболеет большая часть населения: врач сделала тревожный прогноз

Коронавирусом в Украине заразилось уже более 1300 людей, из которых 28 пациентов уже выздоровели, а 38 человек скончались. Пик заболеваемости в Украине прогнозируют на середину апреля и власти ввели строгие карантинные меры, чтобы снизить риск заражения коронавирусом в стране.

Медики дают весьма неоднозначные и порой тревожные прогнозы о развитии заболеваемости COVID-19 в Украине. Профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская считает, что коронавирусом переболеет 80% людей. Об этом она заявила в интервью шеф-редактору издания OBOZREVATEL Оресту Сохару.

"Заразятся 80% людей. Из них 80% людей переболеют не тяжело. 20% будут иметь такие формы заболевания – среднетяжелую и очень тяжелую, при которых требуется госпитализация. Из этих всех заболевших 20% будут нуждаться в госпитализации, а 5% – в интенсивной терапии, они будут критически тяжелыми. Это сценарий средний, скажем так", - объяснила Голубовская.

Она добавила, что сценарий в Украине может быть и хуже, если госпитализация понадобится большему количеству заболевших.

"Если считать, что у нас там 30 млн человек заболеют, ну вот и посчитайте, 20% от них, 6 млн, будут нуждаться в госпитализации и 1,5 – 2 млн украинцев понадобится интенсивная терапия. Это такой достаточно сложный сценарий. Я, честно говоря, думаю, что нам будет немного полегче. Посмотрим", - спрогнозировала врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский врач рассказала, когда Украине стоит ожидать второй волны коронавируса.