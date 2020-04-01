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Коронавирусом можно заразиться через телефон: как очистить гаджет

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 06:50
Коронавирусом можно заразиться через телефон: как очистить гаджет
Коронавирус передается через телефон (фото:pixabay)

Как правильно очистить смартфон, чтобы не заразиться коронавирусом

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 мрта по 24 апреля. Инфекция распространяется очень быстро и важно знать, что она может быть даже на вашем смартфоне. Для того, чтобы не заразиться COVID-19 нужно придерживаться некоторых правил по пользованию гаджетом.

Компания Apple недавно дала советы по чистке телефонов, посоветовав использовать салфетки с 70% изопропиловым спиртом. Спирт быстро высыхает и уничтожает любые микробы на поверхности телефона.

Также вы можете протирать телефон мягкой тканью без ворсинок. Этот метод рекомендует как Apple, так и Samsung.

Если под рукой у вас нет салфетки - воспользуйтесь мылом и водой. Возьмите кусочек ткани или бумажное полотенце, добавьте мыло, пенящееся и содержащее моющее средство. Протрите им телефон, а затем вытрите другой тканью или бумажным полотенцем. После того как мыльная пена исчезнет, высушите телефон. Теперь ваш гаджет обезоражен от микробов.

Специалисты рекомендуют очищать телефон утром и вечером.

Как мы ранее писали, ученые сообщили хорошую новость о коронавирусе: он не мутирует.

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