Коронавирусом можно заразиться через кондиционер: ученые сделали шокирующее заявление

Коронавирус в мире инфицировал 2,5 миллиона человек. Многие люди задаются вопросом, можно ли подцепить COVID-19 через кондиционер. Американские ученые выяснили, что это возможно.

Исследователи установили, что в январе 2020 года в ресторане Гуанчжоу (Китай) из-за кондиционера девять человек заразились коронавирусом. Глава Постоянного Комитета по новым инфекционным заболеваниям и угрозам здоровью Харви Файнберг рекомендовал администрации заведений общепита помнить о направлении воздуха кондиционера при установке столов, а также использовать бактерицидные лампы для уничтожения вирусов.

Вирусы, как и любые инфекции, пыль, грибок могут скапливаться в кондиционерах. Ученые напоминают, что отсутствие притока свежего воздуха способствует поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля, и поэтому предпочтение нужно отдавать максимальному постоянному проветриванию. Естественная вентиляция позволяет достичь резкого снижения концентрации вируса и распространения инфекции через воздух.

Ранее американские ученые уже говорили об опасности потоков воздуха в замкнутых пространствах, приводя в пример самолеты — система кондиционирования и даже потоки воздуха, созданные перемещением людей, приводят к более широкому распространению вирионов.

Как мы ранее писали, бывший санитарный врач Украины считает, что кафе и рестораны нужно открыть.