Не коронавирусом единым: Крым засыпало градом размером с вишню (видео)

Так, например, на пляжах Балаклавы и Севастополя полуострова выпали небывалые осадки. Отдыхающие прятались от града под полотенцами и зонтиками.

Как сообщает FIRE News, град размером с перепелиное яйцо и сильный ливень застал врасплох отдыхающих на пляжах Балаклавы.

Пионерское также накрыл огромный град.

Пионерское накрыл град

В Севастополе также бушевало ненастье. Там град испугал туристов на пляже.

Потоп в Крыму

Напомним, что в средине июня в оккупированном Крыму несколько дней шли сильные дожди, в связи с этим на полуострове ввели режим чрезвычайной ситуации. В некоторых городах ситуация была критическая, в частности в Ялте.

Экстремальная непогода затронула не только Ялту, Керчь и ее районы. От воды пострадали Симферополь и Белогорск. После ливня в Феодосии повалены три десятка деревьев, поврежден газопровод, а некоторые улицы - обесточены.