Не коронавирусом единым: Крым засыпало градом размером с вишню (видео)

В оккупированном Россией Крыму вслед за потопом и нашествием комаров и коронавирусом выпал огромный град. Величина снежных осадков достигала размера вишни.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, например, на пляжах Балаклавы и Севастополя полуострова выпали небывалые осадки. Отдыхающие прятались от града под полотенцами и зонтиками.
Как сообщает FIRE News, град размером с перепелиное яйцо и сильный ливень застал врасплох отдыхающих на пляжах Балаклавы.
Пионерское также накрыл огромный град.
Пионерское накрыл град
В Севастополе также бушевало ненастье. Там град испугал туристов на пляже.
Напомним, что в средине июня в оккупированном Крыму несколько дней шли сильные дожди, в связи с этим на полуострове ввели режим чрезвычайной ситуации. В некоторых городах ситуация была критическая, в частности в Ялте.
Экстремальная непогода затронула не только Ялту, Керчь и ее районы. От воды пострадали Симферополь и Белогорск. После ливня в Феодосии повалены три десятка деревьев, поврежден газопровод, а некоторые улицы - обесточены.
Напомним, что Крым бьет антирекорды по смертности от COVID-19.
Как мы ранее писали, в Крыму вслед за потопом появились полчища комаров.