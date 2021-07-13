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Не коронавирусом единым: Крым засыпало градом размером с вишню (видео)

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Крым, Вторник 13 июля 2021 13:44
Не коронавирусом единым: Крым засыпало градом размером с вишню (видео) В оккупированном Крыму выпал огромный град (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированном Россией Крыму вслед за потопом и нашествием комаров и коронавирусом выпал огромный град. Величина снежных осадков достигала размера вишни.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, например, на пляжах Балаклавы и Севастополя полуострова выпали небывалые осадки. Отдыхающие прятались от града под полотенцами и зонтиками.

Как сообщает FIRE News, град размером с перепелиное яйцо и сильный ливень застал врасплох отдыхающих на пляжах Балаклавы.

Пионерское также накрыл огромный град.

Пионерское накрыл град

В Севастополе также бушевало ненастье. Там град испугал туристов на пляже.

Потоп в Крыму

Напомним, что в средине июня в оккупированном Крыму несколько дней шли сильные дожди, в связи с этим на полуострове ввели режим чрезвычайной ситуации. В некоторых городах ситуация была критическая, в частности в Ялте.

Экстремальная непогода затронула не только Ялту, Керчь и ее районы. От воды пострадали Симферополь и Белогорск. После ливня в Феодосии повалены три десятка деревьев, поврежден газопровод, а некоторые улицы - обесточены.

Напомним, что Крым бьет антирекорды по смертности от COVID-19.

Как мы ранее писали, в Крыму вслед за потопом появились полчища комаров.

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