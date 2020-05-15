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Коронавирусный психоз: ученые сделали тревожное заявление о COVID-19

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Исследователи предупредили, что у некоторых больных COVID-19 может развиться психоз

Ученые выяснили, что пандемия коронавируса может вызвать у пациентов психоз и потерю связи с реальностью. Австралийские исследователи пришли к такому выводу после изучения ряда существующих работ о COVID-19, а также прошлые вспышки атипичной пневмонии, MERS и гриппа.

Обзор был опубликован в журнале Schizophrenia Research.

"Имеются умеренные доказательства того, что у небольшого, но важного числа пациентов разовьется коронавирусный психоз", - говорится в материале.

Проблемы с психикой провоцируют лекарственные препараты при терапии у пациентов с COVID-19 (определенные стероиды), воздействие самого вируса на организм, существующая ранее уязвимость человека к психическому состоянию и психосоциальный стресс, возникающий в связи с инфекционным заболеванием, а также социальное дистанцирование из-за карантина. Об этом пишет Newsweek.

В одном исследовании в январе 2020 года, цитируемом авторами, в области, где широко распространен COVID-19, сообщалось о 25-процентном годовом всплеске случаев шизофрении и расстройств, симптомы которого включают психоз. В этом исследовании приняли участие 13 783 пациентов клиники Xuzhou Oriental. Авторы отчета возлагали вину на психосоциальный стресс и меры социального дистанцирования. Тем не менее, поскольку увеличение числа случаев было относительно небольшим, всплеск мог произойти случайно, утверждают авторы обзора.

Команда ученых напоминает, что связь между вирусными вспышками и психическими заболеваниями была зафиксирована и ранее.

"Связь между инфекцией гриппа и психозом была зарегистрирована после пандемии испанского гриппа в 18 веке, а последующие острые "психозы гриппа" были зафиксированы во время многочисленных пандемий", - пишут они.

По словам ученой из австралийского университета Мельбурна Элли Браун, которая специализируется по психозам, COVID-19 - это очень стрессовый опыт для всех, особенно для тех, у кого "сложные потребности в психическом здоровье".

"Мы знаем, что психоз и первые эпизоды психозов обычно вызываются значительными психосоциальными стрессами. В контексте COVID-19 это может включать стресс, связанный с изоляцией и необходимостью оставаться в сложных семейных ситуациях", - сказала она.

Ученая рассказала в комментарии изданию, что ее команду вдохновили ​​на проведение обзора клинические исследования о том, что пандемия "оказывает существенное влияние на наших пациентов с психозом". Они слышали подобные сообщения и от своих международных коллег.

Профессор Университета Ла Троб в Мельбурне Ричард Грей признал, что COVID-19 - это новое заболевание, и ученые недостаточно могут понять сейчас о психологическом воздействии, которое оно окажет как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Отметим, что вскоре после публикации обзора директор департамента психического здоровья Всемирной организации здравоохранения Девора Кестель сказала, что вызванный коронавирусом кризис серьезно повлиял на психическое здоровье целых обществ.

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