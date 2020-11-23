Если при коронавирусе пропал нюх: врачи объяснили, что делать

Потеря обоняния - является одним из симптомов коронавируса, если человек болеет легкой формой. Многие люди интересуются, что же делать, если появился этот признак. Врач-анестезиолог, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров сообщил, что при потере нюха ничего делать абсолютно не нужно. Эта информация от медика появилась в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Дубров сообщил, что обоняние возвращается у всех людей по-разному. У кого-то через несколько дней, у кого-то через несколько недель.

"Терапия – в зависимости от степени тяжести заболевания, то есть специфически ничего делать не нужно", – сказал он.

Напомним, что ранее врачи сообщали, что потеря обоняния при коронавирусе - очень частый симптом, пугающий заболевших. Но не все так плохо, как кажется. Оказалось, что если у вас пропало обоняние, вероятней всего COVID-19 пройдет в легкой форме.

Как мы ранее писали, Уляна Супрун рассказала о потере обоняния при коронавирусе.По словам эксперта, потеря нюха - это очень распространенный симптом COVID-19.

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