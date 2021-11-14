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От коронавируса умер знаменитый украинский спортсмен: был многократным чемпионом Европы

Автор: Роман Мирончук

Анатолий Бондаренко ушел из жизни в возрасте 77 лет. Известный украинский спортсмен умер в Москве 13 ноября из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этой трагической новости рассказал вице-президента Международной федерации самбо Сергей Елисеев, сообщает ТАСС.

Бондаренко был пятикратным чемпионом Европы по дзюдо, и шестикратным чемпионом СССР по самбо.

Спортсмен родился в Виннице в 1943 году. Когда ему выполнилось 19 лет, он начал свою спортивную карьеру. При этом добиться успехов ему удалось довольно быстро.

Анатолий Бондаренко (фото: скриншот с видео)

В 1963 году Бондаренко первый раз стал чемпионом СССР по самбо. В следующем году он завоевал две золотые медали в индивидуальном выступлении и командном первенстве, на чемпионате Европы, который проходил в Германии.

Спортивную карьеру Бондаренко завершил в 1975 году в возрасте 32 лет. После этого он начал жить в Москве.

Анатолий Бондаренко в 1961 году (видео: YouTube)

Напомним, в Киеве от коронавируса умерла известная украинская поэтесса Светлана Йовенко. Женщине было 76 лет и последние свои дни провела в больнице в реанимации.

Мы также писали о том, что в Киеве скончался известный украинский режиссер Виталий Малахов, который был руководителем Киевского драматического театра на Подоле.

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