От коронавируса умер знаменитый украинский спортсмен: был многократным чемпионом Европы

Бондаренко был пятикратным чемпионом Европы по дзюдо, и шестикратным чемпионом СССР по самбо.

Спортсмен родился в Виннице в 1943 году. Когда ему выполнилось 19 лет, он начал свою спортивную карьеру. При этом добиться успехов ему удалось довольно быстро.

Анатолий Бондаренко (фото: скриншот с видео)

В 1963 году Бондаренко первый раз стал чемпионом СССР по самбо. В следующем году он завоевал две золотые медали в индивидуальном выступлении и командном первенстве, на чемпионате Европы, который проходил в Германии.

Спортивную карьеру Бондаренко завершил в 1975 году в возрасте 32 лет. После этого он начал жить в Москве.

Анатолий Бондаренко в 1961 году (видео: YouTube)