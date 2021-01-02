От коронавируса умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в "Человеке-амфибии"

Актер Владимир Коренев умер в возрасте 80 лет от коронавируса - жизнь советского и российского актера украинского происхождения, прославившегося после выхода фильма "Человек-амфибия", в котором он исполнил главную роль, оборвалась вскоре после госпитализации.

Об этом сообщила его дочь Ирина Коренева, передает "РБК".

"Он скончался, болел коронавирусом, находился в красной зоне", - сказала актриса.

Владимир Борисович родился в Севастополе 20 июня 1940 года, но через некоторое время семья будущего секс-символа СССР переехала под Одессу в Измаил, а затем - в Таллин, где у юноши проявился интерес к театру и он пошел в драмкружок.

После школы молодой актер поступил в 1957 году в ГИТИС в Москву, и, учась на последнем курсе, его выбрали на главную роль в фильме "Человек-амфибия". Как выяснилось, тогда режиссеру Владимиру Чеботареву на роль Ихтиандра нужен был артист, которого никто бы не знал.

Картина вышла в 1961 году и стала не только лидером кинопроката, но и принесла Кореневу любовь миллионов женщин.

Видео: Владимир Коренев в роли Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия"

Кроме того, Коренев, который всего сыграл в более чем 50 картин, известен по ролям в фильмах "Много шума из ничего", "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Освобождение", "Победитель".

Владимир Коренев в фильме "Дети Дон-Кихота" (фото: скриншот)

Последнюю роль на экране он сыграл в фильме "Орлова и Александров" (2015 год).

Владимир Коренев с 1960-х годов работал в "Электротеатре Станиславский". Более десяти лет заведовал кафедрой актерского мастерства на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

Коренев женился в 1961 году - его супруга Алефтина Константинова также актриса. Дочка Ирина Коренева пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой. Внук Егор окончил Высшую школу экономики. Также есть правнучка Мария.

Владимир Коренев (фото: 24smi.org)

Ранее сообщалось, что в легендарный актер Валентин Гафт умер от инсульта в декабре в возрасте 85 лет.

Напомним, в последний день 2020-го, 31 декабря, от коронавируса умер звезда "Анжелики", сыгравший Жофрея.