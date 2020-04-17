От коронавируса умер самый младший пациент: не было и месяца

Коронавирус COVID-19 стал причиной смерти новорожденного малыша, которому не было и месяца от роду. Его официально считают самой младшей жертвой болезни, что унесла жизни уже почти 150 тысяч людей во всем мире. Что известно о трагическом происшествии - в материале Styler.

Так, согласно официального Telegram-канала Минздрава, что информирует украинцев о коронавирусе в Украине и мире, малыш родился 6 марта на Филиппинах, и умер через 29 дней.

В Министерстве здравоохранения Филиппин рассказали, что ребенок стал задыхаться и его увезли в больницу. Там малышу провели тест на COVID-19, оказавшийся положительным.

"Ребенок умер от позднего сепсиса - заражения крови, которое случается у младенцев младше 90 дней из-за респираторной инфекции", - сказано в сообщении.

От коронавируса умер самый младший пациент в мире (Telegram/Минздрав)

Ранее мы писали, что в Украине приняли решение по продлению карантина. В Минздраве рассказали, в каком случае жесткие ограничения не будут сняты 24 апреля, как планировалось ранее.

Также сообщалось, что в Украине выздоровело уже рекордное количество пациентов с коронавирусом.