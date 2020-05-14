От коронавируса умер известный украинский врач: боролся три недели

Коронавирус COVID-19 стал причиной смерти известного украинского онколога, онкохирурга Игоря Закалы. Медик боролся за жизнь почти три недели, большую часть времени Игорь Степанович был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Заведующий диспансерным отделом Прикарпатского клинического онкоцентра умер в среду, 13 мая, пишет местное издание Голос.if.ua. Сообщается, что медик обратился в Центральную городскую клиническую больницу 24 апреля. А уже 28 числа Игоря Закалу пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

“Скорбим вместе с семьей, друзьями и товарищами по поводу тяжелой потери – неумолимая болезнь унесла жизни Закалы Игоря Степановича... Был всегда толерантный, спокойный, уравновешенный, сдержанный. Вечная память”, – говорится в сообщении Управления здравоохранения городского совета.

Ниже интервью с известным онкологом. Журналисты пишут, что онкохирург Игорь Закала спас сотни жизней.

Игорь Закала (фото: onkocentr.com.ua)

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