От коронавируса умер 34-летний блогер, отрицавший COVID-19 и вакцинацию

В США умер от коронавируса 34-летний блогер Стивен Хармон. Он отрицал COVID-19 и смеялся над вакцинацией.

Отметим, что Стивен был очень религиозным и посещал церковь.

Блогер заразился COVID-19

У себя в Twitter Стивен Хармон постоянно писал посты о COVID-19, насмехался над вакцинацией и вообще не верил в вирус.

Он заразился коронавирусом в июне 2021 года, а позже попал в больницу.

Незадолго до этого Хармон написал в Twitter речитатив по мотивам песни рэпера Jay-Z: "Если у тебя проблемы с электронной почтой, я сочувствую тебе, сынок. У меня 99 проблем, но с вакцинацией – нет".

У Стивена началась пневмония, о чем он сообщил подписчикам.

Последние слова Стивена

Последние слова Стивена были такими: "Если вы не верите, что Бог может исцелить меня через этот глупый вентилятор, то держите ад подальше от моей палаты интенсивной терапии, здесь нет места страху или недостатку веры!"

Американца подключили к аппарату искусственного дыхания 21 июля, хотя он вначале сопротивлялся этому. Потом он попросил подписчиков молиться за него.

Стивен умер 25 июля, но его блоги в соцсетях сейчас закрыты и недоступны.

Стивен Хармон (Фото: Twitter/@stephenharmon)