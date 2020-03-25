Коронавирус убил еще одного украинца: кем он был

Коронавирус в Украине стал причиной смерти мужчины в Тернопольской области. Это уже четвертая жертва коронавирусной инфекции в стране, и первая жертва мужского пола. Что известно о первой смерти от COVID-19 под Тернополем - в материале Styler.

Так, по информации Telegram-канала Тернопольского штаба по борьбе с вирусом, мужчина был жителем села Ковалевка Монастырского района. На момент смерти ему было 68 лет.

Известно, что незадолго до этого мужчина был на похоронах, где контактировал со священником из Залещиков, которому также диагностировали коронавирус. В тот день хоронили другого священника в селе Иване-Золотое Залещицкого района. А на похоронах также было еще 12 служителей церкви и несколько сотен людей с двух районов - Залещицкого и Монастырского.

После госпитализации пациенту сразу сделали рентген, который не показал воспаления. А уже через несколько часов состояние мужчины ухудшилось, у него развилась почечная недостаточность и упало кровяное давление. Тест на COVID-19 показал позитивный результат 24 марта, а 25 марта мужчина умер в больнице скорой помощи.

Отметим, что согласно официальным данным Минздрава по состоянию на 25 марта в Украине 113 случаев заболевания. 38 из них в Черновицкой области, 31 - в Киеве. Коронавирус уже охватил 13 областей Украины.

Что касается Тернопольской области, то по данным ОГА в регионе шесть инфицированных, тогда как Минздрав сообщает о четырех случаях в области.

Коронавирус в Украине, данные за 25 марта (скрин: facebook.com/moz.ukr)

Напомним, что в Украине первая смерть от коронавируса была зафиксирована в Радомышле Житомирской области. Это произошло 12 марта, умершей был 71 год.

17 марта умерла 33-летняя женщина в Черновицкой области, а 19 марта - 56-летняя женщина из Ивано-Франковской области.