От коронавируса умер звезда "Анжелики", сыгравший Жофрея

В последний день 2020 года, 31 декабря, не обошлось без смертей знаменитостей. Сегодня ушел из жизни знаменитый французский актер и режиссер Робер Оссейн. Он умер от COVID-19 в больнице через несколько часов после того, как отметил 93-летие.

Он заразился коронавирусной инфекцией во время предыдущей госпитализации. Об этом сообщает французское издание Le Point.

Робер Оссейн родился в Париже в музыкальной семье. Его отец, скрипач и композитор Андре Оссейн, азербайджанского происхождения, был родом из Самарканда, а дедушка из Азербайджана. Его мать театральная актриса Анна Минковская, родом из Сорок.

Робер Оссейн (фото из соцсетей)

В кино его дебют состоялся в фильме Р. Каденака "Набережная блондинок" (1954), и уже в 1955 году снимает свой первый фильм "Негодяи отправляются в ад". В этой картине он предложил роль Марине Влади, на которой в том же году женится.

Свою жену он снимал и в следующих картинах: "Простите наши прегрешения" (1956), "Ты - Яд" (1958), "Ночи шпионов" (1959). Также Оссейн снимался и во многих своих фильмах.

При этом самый большой успех к актеру пришел после роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в фильме "Анжелика", где его партнершей стала французская актриса Мишель Мерсье.

Кадр из фильма "Анжелика"

С 1970 по 1979 годы Оссейн был главой Национального Народного театра в Реймсе, а потом в Париже. Он ставил "Дантон и Робеспьер", "Человек по имени Иисус", "Собор Парижской Богоматери", "Анжелика".

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