UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У коронавируса "Дельта" нашли новые первые симптомы: перечень

Автор: Светлана Мащенко

У штамма коронавируса "Дельта" все чаще стали выявлять новые первые симптомы, которые отличают его от предыдущих мутаций COVID-19.

Об этом заявил Тарас Жиравецкий, врач одного из диагностических центров Львова.

Новыми симптомами являются:

  • проблемы с пищеварением - часто,
  • боль в пояснице или мышцах - иногда.

При этом, по словам медика, общий анализ крови у пациентов часто может быть без значительных изменений.

"Дельта" - гораздо мощнее

По словам медика, "Дельта" оказался значительно мощнее, чем его китайский предшественник.

"Передается (коронавирус "Дельта". - Ред.) значительно быстрее, действительно чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже мощными антибактериальными препаратами и на 6-7 день заболевания", - заявил Жиравецкий.

С Жиравецким согласны другие украинские врачи

Так, по словам главврача Львовской областной инфекционной больницы Сергея Федоренко, у многих новых пациентов с коронавирусом отсутствуют такие типичные признаки, как нарушение обоняния и вкуса. Зато участились случаи расстройств со стороны ЖКТ.

"Увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта", - заявил он в одном из интервью.

Напомним, что в Украине продолжает стремительно расти количество COVID-больных. Так, на 2 сентября подтверждено 2477 новых случаев. Больше всего в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусКоронавирус "Дельта"