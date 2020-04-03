Коронавируса не было: дочь погибшей знахарки из Конотопа сделала заявление

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Родные погибшей женщины из Конотопа утверждают, что у нее не было коронавируса

Коронавирус в Украине поразил уже более 900 человек и из них 22 случая закончились летально. Одной из первых жертв стала жительница Конотопа, пожилая женщина, которая до последних дней общалась с большим количеством людей. Как рассказали соседи, она была знахаркой и гадалкой.

Дочь погибшей 76-летней жительницы Конотопа заявила, что лабораторные анализы не подтвердили у ее матери заражение коронавирусом. Она написала об этом на своей странице в Facebook и опубликовала заключение медиков из лабораторного центра МОЗ Украины.

"Не могли молчать, потому что душа болит за дорогого человека – нашу маму, с которой не позволили попрощаться, проводить в последний ее путь, так, как она того заслужила за годы своей жизни. Потому больно, когда во время тяжелой потери из-за пустых обвинений вместо поддержки ты подпадаешь под общее травли, когда знакомые отворачиваются, когда вместо слов сочувствия слышишь обвинения", - написала Алена Приходько, дочь погибшей.

Стоит отметить, что днем ранее мэр Конотопа Артем Семенихин разместил на своей странице документ, который подтверждает COVID-19 у погибшей женщины.

Однако пользователи сравнили документы и выяснилось, что первый лабораторный анализ был проведен 28 марта, а второй – 29 марта. Первый показал наличие коронавируса у погибшей, а второй, результаты которого стали известны только 31 марта, был отрицательный.

Напомним, ранее мы писали о том, что мер Конотопа бьет тревогу из-за погибшей гадалки, так как она контактировала с большим количеством людей в городе.