UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коронавірус знову повернувся. Як відрізнити його симптоми від застуди

Які зараз симптоми коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус у світі знову дає про себе знати. За останній тиждень, кількість заражених, наприклад, у Британії сягнула 100 тисяч. В Україні також звітують про зростання випадків інфекції.

Які симптоми зараз має коронавірус, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Що треба знати про COVID зараз

Професор епідеміології інфекційних захворювань в Единбурзькому університеті Марк Вулхаус, попередив, що нові хвилі вірусу продовжує спричиняти комбінація нових варіантів і часткове ослаблення імунітету до інфекції.

Відрізнити симптоми Covid від звичайної застуди, які можуть включати біль у горлі, закладеність носа, головний біль і кашель, досі залишається важкою справою.

Специфічні симптоми, які відрізняють Covid від звичайної застуди, включають:

Лихоманка

Висока температура частіше асоціюється з Covid. Застуда влітку може викликати легку лихоманку, але зазвичай вона нижча, ніж у випадках Covid.

Втрата смаку або нюху

Аносмія (втрата смаку або нюху) є загальновідомим симптомом Covid, який рідко спостерігається під час літніх застуд.

Втома та болі в тілі

Covid часто викликає сильну втому та болі в тілі. Хоча застуда влітку може спричинити втому, рівень втоми зазвичай менш виражений.

Задишка

Затруднене дихання або задишка більш характерні для Covid, особливо у більш важких випадках.

Тривалість симптомів

Симптоми Covid можуть тривати довше та змінюватися з часом. Літня застуда зазвичай проходить протягом тижня-десяти днів.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусХворобиСимптоми