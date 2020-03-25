Коронавирус и животные: Пальчевского поймали на наглой лжи

Андрей Пальчевский попался на лжи (коллаж РБК-Украина)

Андрей Пальчевский призвал украинцев избавляться от домашних животных, которые являются "переносчиками коронавируса"

Андрей Пальчевский сдал свою собаку в приют, чтобы не заразиться COVID-19. В эфире одного из каналов одиозный бизнесмен, чья клиника пыталась скрыть положительные тесты на коронавирус пациентов из Куршевеля, признался, что сделал это из-за того, что "в редких случаях, но домашние животные могут переносить коронавирус".

Эти слова Пальчевского возмутили активистов, зоозащитников и любителей животных. Так, основательница питомника бордоских догов "De Majent" Наталия Козюба выступила с обращением к бизнесмену, который разогнал панику среди владельцев животных.

"На днях украинцы посмотрели в прямом эфире видеоинтервью Андрея Пальчевского - человека, который, не владея актуальной информацией, вводит людей в заблуждение! Как можно кидаться в эфире такими заявлениями? Без научного подхода и подтверждения фактов! И это основатель клиники!? У меня и многих моих друзей к вам вопрос: вы за последствия своих слов отвечаете? За тысячи животных, которых сейчас выбросят на улицу, отдадут в переполненные приюты на выживание, усыпят, убьют, только потому, что вы "авторитетно" заявили, что от них можно заразиться кароновирусом и лично отдали свою собаку в приют, дабы не быть голословным. Вы какой пример людям показали? Вы единственный в мире установили причины заражения и распространения?", – возмущается она.

"К чему все говорю? Все печально! Люди после вашего интервью пошли собак топить в реку. В клиники звонят, достают врачей глупыми вопросами и просьбами усыпить собак... Мне в питомник пишут и звонят владельцы собак с вопросами о передержке в гостиницах для животных. Каждому я объясняю, тратя свое время, и, теоретически, спасаю заведомо каждую собаку. Даю официальные ссылки от Минздрава Украины, разные опровержения! Когда же научаться наши депутаты и политики не просто красиво говорить, а честно и правдиво!", – задает риторический вопрос Наталия.

Она уверена: отношение к нашим питомцам - это тест на человечность!

"Перепроверьте информацию, не слушайте "авторитетных" не в своей теме политиков! Не делайте опрометчивых шагов по отношению к своим животным. Давайте все вместе будем людьми и спасать мир, не лишая жизни других! Всем добра и здоровья!" - резюмировала Наталия.

Избегайте контакта с людьми!!! Сегодня ваши лучшие друзья это семья и ваши домашние любимцы! Наслаждайтесь! Avoid contact with people !!! Today your best friends are family and your pets! Enjoy it! #флешмоб #коронавирус #любовьспасетмир #world #covid_19 #человечность #изоляция #коронавірус #ізоляція #безпечно #непредавай #яневірус Опубліковано Natalia Kozuyba Вівторок, 24 березня 2020 р.

Сегодня ваши лучшие друзья - это семья и ваши домашние любимцы, уверена Наталия Козюба

Напомним, что в феврале в соцсетях появилась сводка Минздрава Украины о возможности заражения коронавирусом от домашних животных. Более того, ведомство даже выпустило билборды с надписью "избегайте контактов с животными", ведь те якобы "являются переносчиками COVID-19". Но после волны возмущения в соцсетях, в МОЗ все же подтвердили: в мире нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных. Но после контакта с животными все равно нужно мыть руки.

Ранее Уляна Супрун рассказала, нужно ли избегать животных во время пандемии коронавируса.