Коронавирус и животные: Пальчевского поймали на наглой лжи

Избегайте контакта с людьми!!! Сегодня ваши лучшие друзья это семья и ваши домашние любимцы! Наслаждайтесь! Avoid contact with people !!! Today your best friends are family and your pets! Enjoy it! #флешмоб #коронавирус #любовьспасетмир #world #covid_19 #человечность #изоляция #коронавірус #ізоляція #безпечно #непредавай #яневірус