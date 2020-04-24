Коронавирус может жить в салоне 3 дня: как часто нужно дезинфицировать авто

Автомобилисты в Украине в период карантина из-за коронавируса могут ездить в личном транспорте без масок, в отличие от пешеходов в общественных местах. При этом важно учитывать и долю риска - ведь зараза, случайно занесенная в салон машины, способна жить на поверхности до трех дней.

В условиях пандемии COVID-19 эксперты отметили высокую важность поддерживать чистоту в авто, правильно и своевременно проводить дезинфекцию.

Для этих целей можно использовать антисептик, который желательно иметь не только в кармане одежды, но и в бардачке возле запасных масок.

Дезинфекцию лучше проводить каждый раз, когда заканчиваете/начинаете поездку, а если вы в дороге бываете ежедневно, то минимум два раза в день.

Для начала нужно разбрызгать антисептик по салону, и тщательно обрабатывать эксперты рекомендуют руль, сиденья, подлокотник, рычаг переключения передач, бардачок. Об этом передает "Автотема".

После этого необходимо на 5-8 минут выйти из авто - его необходимо хорошо проветрить, чтобы запах антисептика не остался в салоне.

После этого спиртовой салфеткой следует тщательно протереть все поверхности, с которыми происходит контакт во время эксплуатации.

Напомним, ранее ученые назвали самый безопасный вид транспорта в период пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве стали проводить дезинфекцию крупных промзон с помощью дронов. Аппарат поднимал в воздух 16 литров дезраствора за один вылет и за 10-15 минут дезинфицировал территорию площадью до 20 тысяч "квадратов".