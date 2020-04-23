Коронавирус может жить в организме человека несколько месяцев: ученые сделали заявление

Коронавирус в Украине был диагностирован у 7170 человек. По данным ЦОЗ, с начала эпидемии скончалось 187 пациентов, а 504 человека выздоровели.

Ученые заявляют, что COVID-19 может сохраняться в организме человека в течение нескольких недель после полного выздоровления. Об этом сообщила директор Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, доктор Юн Юн-Кьонг, пишет CNN.

В Южной Корее у нескольких пациентов, которые переболели коронавирусом, повторные анализы показали позитивный результат на COVID-19.

"Можем предположить, что в зависимости от пациента вирус может оставаться в организме на протяжении разного периода времени, не будучи полностью удален даже после образования нейтрализующих антител. Сейчас проводится дополнительное исследование", - сообщила Юн Юн-Кьонг.

Она утверждает, что у пациентов обнаружили выработку антител против коронавируса, но у половины из них присутствует генетический материал в анализах. Однако Кьонг считает, что эти пациенты не заразны.

Подобную ситуацию уже зафиксировали в Украине. В Ровенской области у четырех пациентов, которых готовили к выписке, обнаружили в анализах COVID-19. Украинские врачи предположили, что пациенты заразились повторно, но потом пришли к выводу, что вирус весьма своеобразно действует на разных пациентов.

"Я бы назвал это не повторно инфицированные, а клинически здоровые люди, которые прошли процесс лечения. Но это подтверждает своеобразие поведения вируса, то есть он может находится в организме не обязательно 14 дней, он может находиться и больше. То есть это те люди, которые уже де-факто были выздоровевшими, им провели тестирование ПЦР и получили положительный тест. Они будут находиться еще на лечении в течение, возможно, семи дней до ближайшего тестирования", - рассказал глава Ровенской ОГА Игорь Тимошенко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что врач предупредила о второй волне коронавируса.