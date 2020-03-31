Коронавирус может жить до 7 дней: ученые назвали главную опасность медицинских масок

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Ученые призвали дезинфицировать самый главный атрибут защиты от коронавируса

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и миру. По состоянию на 31 марта в мире инфицировано более 800 тысяч человек, более 172 тысяч человек выздоровели, и 39 тысяч человек скончались. Лидерами по заболеваемости на данный момент являются США, Италия, Испания, Китай и Германия. В Украине зафиксировано 549 случаев заражения, 13 человек погибли.

Одним из самых эффективных методов защиты являются медицинские маски. Они могут уберечь от распространения вируса от зараженных, а также снизить риск инфицирования для тех, кто находится в большом скоплении народа. Однако, как сообщают ученые из Университета Гонконга, новое исследование показало, что COVID-2019 может жить на внешней стороне маски до 7 дней.

Врачи просят тщательно соблюдать правила ношения медицинских масок и дезинфицировать все средства защиты.

Стоит отметить, что обычная медицинская маска – это одноразовое изделие, которое через несколько часов становится непригодным для использования. Она закрывает нос и рот, обеспечивает барьер для инфекционных частиц от больного к здоровому, но не помогает от опасных химических веществ или серьезных бактерий и вирусов. Современные маски из спанбонда обладают степенью защиты до 95,5%.

Носить одноразовую маску можно от 2 до 6 часов, в зависимости от внешних условий и соблюдений правил личной гигиены. В период эпидемий время эффективности маски сокращается.

Маску нельзя трогать руками, так как инфекция может находится на руках и попасть на слизистые оболочки глаз или рта.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус способен проникать под защитную маску.