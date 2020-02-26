Коронавирус в Европе: появились важные новости из украинских аэропортов

Коронавирус с каждым днем приближается к Украине
Коронавирус распространяется по Европе, больше всего заболевших в Италии - более 300 инфицированных, 11 погибших. Несмотря на это, авиасообщение со страной не прекращено, и в украинских аэропортах усиленно проверяют людей, прилетевших из итальянских городов.
Так, в аэропорту Киева показали, как проходят меры безопасности, которые должны защитить от вторжения в Украину СOVID-2019.
Медики в спецодежде и масках прикладывают к лбам пассажиров специальный бесконтактный инфракрасный термометр, чтобы измерить показания температуры тела.
"Рейсы, которые прибывают в аэропорт "Киев" из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди прибывающих пассажиров", - сказано в пресс-службе аэропорта.
В аэропорту Киев проверяют пассажиров из Италии (фото: facebook.com/airportkiev)
Тем временем Минздрав Украины опубликовал ряд рекомендаций по защите от коронавируса:
Напомним, коронавирус поразил уже 39 стран, больше всего заболевших и умерших в Китае. Количество жертв СOVID-2019 превысило 2700 человек.