Коронавирус забрал жизнь знаменитого украинского тренера по боксу

Владимир Георгиевич всю свою жизнь посвятил боксу - сначала на ринге, а затем уже как спортивный наставник.

Любовь к боксу ему привил отец - кадровый офицер, который занимался этим видом спорта до Второй мировой войны, и погиб на фронте.

Владимир Чечер занимался у известного николаевского тренера Олега Григорьева.

Первого значительного успеха на профессиональном ринге он добился в 1959 году в Минске, где завоевал второе место на Всесоюзной спартакиаде спортобщества "Трудовые резервы". В том же году на первенстве Союза в Ростове-на-Дону получил бронзовую медаль. Затем дважды становился серебряным призером чемпионата Украины, победителем командного первенства Украины в составе сборной ФСО "Буревестник". Владимиру Чечеру в 1961 году присвоили звание мастера спорта.

В 1960-х Владимир Георгиевич учился в Николаевском педагогическом институте, а затем занялся тренерской деятельностью. В течение многих лет трудился старшим преподавателем в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.

Владимир Чечер подготовил большую группу мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта.

Владимир Чечер и в 70 лет продолжал готовить мастеров николаевского бокса (фото: niknews.mk.ua)

Особое место среди его воспитанников занимает первый в истории николаевского бокса чемпион Европы среди профессионалов Сергей Деваков. За его подготовку в 1999 году Чечеру было присвоено звание заслуженного тренера Украины.

Владимир Чечер (фото: niknews.mk.ua)