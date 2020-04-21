Коронавирус забирает молодых: на Буковине погибли два брата

Коронавирус в Украине был диагностирован у 6125 пациентов. С начала эпидемии скончался 161 человек, 10 из них – за последние сутки. В Сторожинце Черновицкой области умер 25-летний мужчина, у которого подозревают COVID-19.

Смерть молодого человека из села Иживцы подтвердил председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов. Известно, что молодой человек находился несколько дней в реанимации и его состояние врачи оценивали как очень тяжелое. Последние несколько дней он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

На выходных в этой же больнице умер младший брат пациента, которому было 19 лет. У обоих братьев подозрение на коронавирусную болезнь, но на данный момент точные результаты диагностики еще не известны. В больницу молодые люди попали с диагнозом "двухсторонняя пневмония".

Стоит отметить, что Черновицкая область возглавляет антирейтинг по заболеваемости коронавирусом в Украине. С начала эпидемии там было зарегистрировано 988 человек с COVID-19, из которых выздоровели – 31 пациент, а 16 человек скончалось. За последние сутки в области было зафиксировано 82 случая COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве за выходные от коронавируса погибли четыре человека, в том числе и 31-летний мужчина. Как объясняют медики, у всех погибших пациентов были серьезные сопутствующие заболевания, такие как болезни сердца, сахарный диабет, гипертония.