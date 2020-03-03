Коронавирус "взвинтил" курс доллара: чего ждать украинцам

Курс доллара в Украине идет вверх. Сегодня, 3 марта, доллар на межбанке пробил отметку в 25 гривен. При этом по сравнению со вчерашним днем курс доллара в банках вырос на 20 копеек и составил 24,68/24,95 гривен за доллар. По мнению экспертов, тенденция с ростом доллара будет продолжаться из-за ситуации с коронавирусом.

При этом пока, что не ожидается сильного падения гривны. В целом февраль 2020 года был удачным для украинской национальной валюты. В прошлом году в это время доллар был на 2 гривны дороже.

На пошлой неделе в последние рабочие дни финансовые рынки сильно отреагировали распространение COVID-2019 в Западной Европе. Украинские спекулянты попытались раскачать курс в сторону роста. Как правило они это делают с помощью большого количества мелких сделках по завышенным котировкам.

Стоит отметить, что НБУ и Нафтогаз сдерживали доллар от его роста. Эксперты прогнозируют, что на этой неделе доллар продолжит потихоньку расти и его цена будет колебаться в пределах 24,35-24,8 гривен за доллар.

Напомним, что, по мнению эксперта Олег Пендзина, в марте Украину ждут крупные выплаты по обязательствам в первые дни весны, что станет причиной ослабления гривны после 8 марта.

Эксперты советуют украинцам держать все сбережения в валюте, и если у вас храняться дома гривны, то их лучше всего поменять. Исключение составляют вклады с доходом в более 14% годовых.