Коронавирус может вызывать опухоли в организме человека. Новообразования выявили в кишечнике у многих пациентов в США - страны, где коронавирусом заболело более 1,3 миллиона человек.

Кроме новообразований у пациентов с COVID-19 были также и другие нарушения в работе кишечника, пишет научный журнал Radiology.

Всего врачи обследовали 414 пациентов из больницы в Массачусетсе, средний возраст которых 57 лет. Почти у трети из них были выявлены кишечные проблемы - различные нарушения и новообразования.

Чаще всего такие проблемы обнаруживали у "тяжелых" пациентов, что лежали в отделении интенсивной терапии. Врачи говорят, чтобы понять, почему вирус оказывает такое влияние на кишечник, нужны дополнительные исследования.

Самой же опасной патологией кишечника, обнаруженной у ряда пациентов, был пневматоз. При таком осложнении газы проникают в стенки кишечника и образуют там опухоли - кисты.

У других же пациентов были выявлены ишемия кишечника (синдром, возникающий в результате сужения брыжеечных артерий и ограничения притока крови к стенке тонкой кишки), а также холестаз - болезнь, при которой нарушается образование желчи.

Ранее ученые уже пришли к выводу, что коронавирус может передаваться фекально-оральным путем и размножаться в кишечнике. Такое открытие объяснило, почему у трети пациентов с коронавирусом наблюдались симптомы ЖКТ - диарея, тошнота, рвота.