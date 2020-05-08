Коронавирус вызывает сыпь: как она выглядит и какие места поражает

Коронавирус может вызывать сыпь, и такой симптом не редкий. Об этом рассказали украинские врачи, показав на фото виды воспалений кожи и места, которые чаще всего поражаются.

Проявления на коже фиксировали врачи из Италии, США, Франции, Испании, России и многих других стран, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Какие виды сыпи может вызывать коронавирус

Крапивница - плоские приподнятые бледно-розовые волдыри покрывают кожу, вызывая зуд, внешне похожи на ожоги от крапивы. Случаи были в Италии, Франции, Финляндии, США.

Акральная ишемия - возникает на конечностях из-за микротромбов, вызванных COVID-19. Ишемические поражения проявляются покраснениями на пальцах, часто они болезненны и зудят. Встречались во многих странах.

Кореобразная сыпь - диффузная пятнисто-папулезная сыпь на туловище и конечностях. Была обнаружена у пациентов с COVID-19 в ряде стран.

Сетчатое ливедо - пятнистость кожи из-за спазма кровеносных сосудов, похожее на сетку.

Везикулярная сыпь - пузырьки похожи на сыпь при ветрянке.

Петехиальная сыпь - точечные ярко-красные мелкие пятна. Такая сыпь была обнаружена у 20% пациентов с коронавирусом в Северной Италии.

Коронавирус может вызывать сыпь (фото: facebook.com/bogomolets.clinic.online)

Отметим, что не так давно врачи из России, где сейчас разгар эпидемии, рассказали, что у многих пациентов с коронавирусом наблюдались высыпания на руках и животе.

А вот испанские врачи заявили, что у детей и подростков могут проявляться покраснение на ступнях.